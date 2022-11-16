Флаг Украины появился на доме Кэрри Брэдшоу (фото)

Украинская тематика распространяется по всему миру.

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На доме главной героини культового сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу заметили украинский флаг. Фото желто-синего флага распространяется в соцсетях.

Еще летом 2022 упоминание об Украине появилось на легендарном здании, однако даже сейчас его не снимают. Ведь на свежих фото уже видны тыквы, то есть символ Хэллоуина. Судя по всему, украинский флаг висит там несколько месяцев.

По сценарию сериала, журналистка Кэрри Брэдшоу живет в Нью-Йорке в районе Верхнего Ист-Сайда (245 East 73rd Street) близ Мэдисон-авеню. Однако настоящее расположение дома – Perry street в районе West Village.

[ + – ] Дом Кэрри Брэдшоу Фото: Соцсети

Культовый сериал "Секс в большом городе" нашел свое продолжение в 2021. В декабре того года вышел на экраны сиквел "И просто так", в который из главных героинь не вернулась лишь Ким Кетролл.

Лучшие подружки продолжают роскошную жизнь на Манхэттене, а Кэрри Брэдшоу учится жить без своего возлюбленного Мистера Бига.

Напомним, Сара Джессика Паркер снова примерила свое культовое свадебное платье.

Также Фокус писал о провокационных образах главных героинь на съемках сериала-сиквела "И просто так".