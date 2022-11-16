Прапор України з'явився на будинку Керрі Бредшоу (фото)

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На будинку головної героїні культового серіалу "Секс у великому місті" Керрі Бредшоу помітили український прапор. Фото жовто-синього стягу поширюється у соцмережах.

Ще влітку 2022 згадка про Україну з'явилася на легендарній будівлі, проте навіть зараз її не знімають. Адже на свіжих фото вже видно гарбузи, тобто символ Геловіну. Судячи з усього, український прапор висить там кілька місяців.

За сценарієм журналістка Керрі Бредшоу живе у Нью-Йорку в районі Верхнього Іст-Сайду (245 East 73rd Street) поблизу Медісон-авеню. Однак справжнє розташування дому — Perry street у районі West Village.

[ + – ] Будинок Керрі Бредшоу Фото: Соцсети

Культовий серіал "Секс у великому місті" знайшов своє продовження у 2021. У грудні того року вийшов на екрани сиквел "І просто так", у який з головних героїнь не повернулася лише Кім Кетролл.

Найкращі подружки продовжують розкішне життя на Манхеттені, а Керрі Бредшоу вчиться жити без свого коханого Містера Біга.

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер знову приміряла свою культову весільну сукню.

Також Фокус писав про провокаційні образи головних героїнь на зйомках серіалу-сиквелу "І просто так".