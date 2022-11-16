49-летняя Хайди Клум продемонстрировала откровенный образ из денима (фото)

Знаменитость предпочла Jean Paul Gaultier.

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49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум продемонстрировала откровенный деним образ. Снимками в новом аутфите звезда подиумов поделилась в своем Instagram с более чем 10 млн подписчиков.

На свежих фото знаменитость и королева Хэллоуина позирует в синей комбинации от Jean Paul Gaultier — корсете с глубоким декольте и пуговицами по центру и брюках. На ногах модели были замшевые сапоги на каблуке. А в качестве аксессуаров Хайди Клум выбрала массивные солнцезащитные очки в квадратной оправе. Волосы многодетной мамы были распущены.

Хайди Клум также наследует трендовый ковбойский стиль. Его сейчас демонстрируют ряд звезд — Эмили Ратаковски, Ирина Шейк и другие знаменитости.

[ + – ] Хайди Клум

"@jeanpaulgaultier ❤️ #setlife🎥 #GNTM2023", — лаконично подписала серию новых фото немецкая звезда подиумов и соцсетей.

Напомним, Хайди Клум сменила вирусный костюм дождевого червя на хвост русалки.

Также Фокус писал о создании самого креативного наряда на Хэлллоуин 2022 — дождевого червя в исполнении 49-летней Хайди Клум и ее мужа Тома Каулитца.