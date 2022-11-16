49-річна Гайді Клум продемонструвала відвертий образ з деніму (фото)

Знаменитість надала перевагу Jean Paul Gaultier.

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49-річна німецька топмодель Гайді Клум продемонструвала відвертий денім образ. Знімками в новому аутфіті зірка подіумів поділилася у своєму Instagram з понад 10 млн підписників.

На свіжих фото знаменитість та королева Геловіну позує в синій комбінації від Jean Paul Gaultier — корсеті з глибоким декольте та ґудзиками по центру та штанах. На ногах моделі були замшеві чоботи на підборах. А у ролі аксесуарів Гайді Клум обрала масивні сонцезахисні окуляри у квадратній оправі. Волосся багатодітної мами було розпущене.

Гайді Клум також наслідує трендовий ковбойський стиль. Його наразі демонструють низка зірок — Емілі Ратаковскі, Ірина Шейк та інші знаменитості.

[ + – ] Гайді Клум

"@jeanpaulgaultier ❤️ #setlife🎥 #GNTM2023", — лаконічно підписала серію нових фото німецька зірка подіумів та соцмереж.

Нагадаємо, Гайді Клум змінила вірусний костюм дощового хробака на хвіст русалки.

Також Фокус писав про створення найкреативнішого вбрання на Геловін 2022 — дощового хробака у виконанні 49-річної Гайді Клум та її чоловіка Тома Каулітца.