Очаровательная Джулия Робертс посетила гала-вечер в Нью-Йорке

В этом образе оскароносная актриса напоминала школьницу.

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55-летняя известная голливудская актриса Джулия Робертс посетила благотворительное мероприятие SeriousFun Children's Network, которое проходило в нью-йоркском Линкольн-центре. Об этом сообщает DailyMail.

Звезда фильма "Красотка" широко улыбалась фотографам. Для гала-вечера знаменитость выбрала лук от бренда Thom Browne.

На Джулии был надет полосатый комплект, состоящий из мини-юбки, жакета и пальто. Дополняли аутфит актрисы белая классическая рубашка и галстук. Также Робертс надела плотные колготки, туфли на шнуровке и сделала красный маникюр.

Напомним, известная голливудская актриса рассказала, что ее связывает с известным борцом за права афроамериканцев Мартином Лютером Кингом-младшим. Оказалось, что Мартин Лютер и его жена Коретта оплатили больничный счет за ее рождение.

Также Фокус писал, что Джулия Робертс призналась, как записала в телефоне своего коллегу Джорджа Клуни. По словам знаменитости, номер легендарного актера у нее сохранен без фотографии, а подписан Клуни особым никнеймом.