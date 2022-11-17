Чарівна Джулія Робертс відвідала гала-вечір у Нью-Йорку

У цьому образі оскароносна акторка нагадувала школярку.

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55-річна відома голлівудська акторка Джулія Робертс відвідала благодійний захід SeriousFun Children's Network, який проходив у нью-йоркському Лінкольн-центрі. Про це повідомляє DailyMail.

Зірка фільму "Красуня" широко посміхалася фотографам. Для гала-вечора знаменитість вибрала лук від бренду Thom Browne.

На Джулії був смугастий комплект, що складається з мініспідниці, жакету та пальта. Доповнювали аутфіт акторки біла класична сорочка та краватка. Також Робертс одягла щільні колготки, туфлі на шнурівці та зробила червоний манікюр.

Нагадаємо, відома голлівудська акторка розповіла, що її пов'язує з відомим борцем за права афроамериканців Мартіном Лютером Кінгом-молодшим. Виявилося, що Мартін Лютер та його дружина Коретта сплатили лікарняний рахунок за її народження.

Також Фокус писав, що Джулія Робертс зізналася, як записала у телефоні свого колегу Джорджа Клуні. За словами знаменитості, номер легендарного актора у неї збережено без фотографії, а підписаний Клуні особливим нікнеймом.