Дочь Мадонны вышла на публику в откровенном комбинезоне (фото)

Юная модель посетила событие в Бруклине.

Related video

26-летняя модель и певица Лурдес Леон вышла в свет в эффектном и откровенном образе. Об этом пишет People.

Дочь Мадонны посетила открытие Mugler Couturissime в Бруклинском музее. На публике Лурдес появилась в прозрачном черном комбинезоне с глубоким декольте. В качестве аксессуаров к вечернему аутфиту знаменитость выбрала массивное колье с крестиком. На ногах дочери поп-дивы были черные босоножки на высокой платформе. Волосы модели были распущены, а на лице визажисты сделали макияж с акцентом на глаза. Дополнением провокативного лука стали длинные чёрные ногти Леон.

Благодаря открытому наряду Лурдес Леон в этот вечер удалось рассмотреть татуировки дочери Мадонны. В частности на теле девушки есть бабочки, слово "спасибо" на французском, прописная буква R и т.д.

[ + – ] Лурдес Леон

Дочь Мадонны известна своим провокационным поведением. Она часто демонстрировала бодипозитив, выходя на публику с небритыми подмышками.

[ + – ] Лурдес Леон

Напомним, что Лурдес Леон выпустила новый мини-альбом и клип.

Также Фокус писал о совместном выходе Мадонны и ее 26-летней дочери в свет.