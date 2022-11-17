Донька Мадонни вийшла на публіку у відвертому комбінезоні (фото)

Юна модель відвідала подію у Брукліні.

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26-річна модель та співачка Лурдес Леон вийшла у світ в ефектному та відвертому образі. Про це пише People.

Донька Мадонни відвідала відкриття Mugler Couturissime в Бруклінському музеї. На публіці Лурдес з'явилася в прозорому чорному комбінезоні з глибоким декольте. Як аксесуари до вечірнього аутфіту знаменитість обрала масивне кольє з хрестиком. На ногах доньки поп-діви були чорні босоніжки на високій платформі. Волосся моделі було розпущене, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на очі. Доповненням провокативного луку стали довгі чорні нігті Леон.

Завдяки відкритому вбранню Лурдес Леон цього вечора вдалось роздивитися татуювання доньки Мадонни. Зокрема на тілі дівчини є метелики, слово "дякую" французькою, велика літера R тощо.

[ + – ] Лурдес Леон

Донька Мадонни відома своєю провокативною поведінкою. Вона часто демонструвала свій бодіпозитив, виходячи на публіку з неголеними пахвами.

[ + – ] Лурдес Леон

Нагадаємо, Лурдес Леон випустила новий мініальбом та кліп.

Також Фокус писав про спільний вихід Мадонни та її 26-річної доньки у світ.