Королева-консорт Камилла надела особенную брошь для награждения Михаила Барышникова

Королева наградила Михаила Барышникова за выдающиеся заслуги в искусстве.

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75-летняя британская королева-консорт Камилла в Букингемском дворце вручила высшую награду Королевской академии танца — Премию коронации королевы Елизаветы II, российско-американской легенде балета Михаилу Барышникову, говорится на официальном сайте монархов. Таким способом она отметила огромный вклад Барышникова в балет и мир танца.

На мероприятие королева надела бирюзовое платье-пальто с золотыми пуговицами, дополнив ансамбль черными колготками и такими же туфлями. Особенное внимание обращала на себя брошка в виде балерины, которое Камилла приколола к платью.

"Для меня большая честь иметь возможность вручить вам награду. Никто не заслуживает этого больше", – сказала она, награждая Барышникова медалью.

По словам танцора, для него это событие стало колоссальным опытом.

"В течение многих лет я смотрел на это издалека, и вдруг я оказался внутри этого острого момента в это важное время для новой администрации короля Карла. Для меня большая честь встретиться с Ее Величеством. Я понимаю, что она тоже танцовщица", – подчеркнул Барышников, намекнув, что Камилла берет уроки балета. Он признался, что очарован простотой, обаянием и чувством юмора королевы.

[ + – ] Михаил Барышников получил медаль из руки королевы-консорта Фото: Getty Images

Михаил Барышников учился в Рижском хореографическом училище у педагогов Нины Леонтьевой и Юры Капралиса. В 15 лет он поступил в Ленинградское хореографическое училище имени А. Вагановой и занимался у педагога Александра Пушкина. Барышников завоевал две золотые медали на международных балетных конкурсах – в 1966 году в Варне и в 1969 году – в Москве.

В 1974 году Барышников, на тот момент солист Ленинградского Кировского театра оперы и балета, гастролировавший с труппой в Канаде, отказался возвращаться в СССР, став на родине "невозвращенцем". Позже он переехал в США, где, благодаря высокому уровню мастерства танцевал главные партии в постановках ведущих балетмейстеров ХХ века Бежара, Петти и других.

Барышников стал одним из самых выдающихся артистов балета США и современности. С 1974 по 1978 год танцевал в Американском театре балета, с 1978 по 1979 год работал вместе с Джорджем Баланчиным в New York City Ballet, с 1980 по 1989 год был директором, премьером и художественным руководителем Американского театра балета, где сам поставил балеты "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Золушка", "Лебединое озеро". С 1990 по 2002 год руководил труппой "Белый дуб", которую он и хореограф Марк Моррис основали для расширения репертуара и популяризации американского современного танца.

Михаил не только танцевал, но и снимался в кино, телефильмах и передачах, таких как "Фиеста", "Белые ночи", "Это танец", "Танцоры", "Динозавры", "Кабинет доктора Рамиреса", в сериале "Секс в большом городе".

В 2005 году он основал Baryshnikov Arts Center (BAC) в Нью-Йорке, творческое пространство, предназначенное для поддержки талантливых артистов со всего мира. Он также получил награду Центра Кеннеди, Национальную медаль искусств, премию Содружества, стипендию Чабба, премию Джерома Роббинса и премию Вилчека.

Традиция признания лучших международных талантов Королевской академией танца была начата в честь покойной королевы в 1953 году, в год ее коронации. Это был также год, когда монарх стала покровителем Королевской академии танца. Первым лауреатом премии была дама Нинетт де Валуа. С тех пор она была присуждена некоторым из величайших имен в области танца, в том числе Рудольфу Нурееву, Карлосу Акосте и сэру Мэтью Борну.

В настоящее время более 1000 студентов проходят обучение по программам подготовки учителей в Королевской академии танца, и каждый год экзаменационная программа преподается тысячам молодых людей во всем мире.

Камилла имеет давние отношения с Королевской академией танца и в качестве вице-покровителя открыла их глобальную штаб-квартиру в марте. В апреле 2020 года, в разгар пандемии COVID-19, Жена будущего монарха тогда провела виртуальную встречу, на которой рассказала об инициативе "Серебряные лебеди".

Напомним, почему принцесса Анна так и не смогла полюбить Камиллу Паркер-Боулз.