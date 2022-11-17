Королева-консорт Камілла одягла особливу брошку для нагородження Михайла Баришникова

Королева нагородила Михайла Баришникова за визначні заслуги в мистецтві.

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75-річна британська королева-консорт Камілла в Букінгемському палаці вручила найвищу нагороду Королівській академії танцю — Премію коронації королеви Єлизавети II, російсько-американській легенді балету Михайлу Баришникову, йдеться на офіційному сайті монархів. У такий спосіб вона відзначила величезний внесок Баришникова у балет та світ танцю.

На захід королева одягла бірюзове плаття-пальто із золотими гудзиками, доповнивши ансамбль чорними колготками та такими ж туфлями. Особливу увагу звертала він брошка як балерини, яке Камілла приколола до сукні.

"Для мене велика честь мати можливість вручити вам нагороду. Ніхто не заслуговує на це більше", — сказала вона, нагороджуючи Баришникова медаллю.

За словами танцюриста, для нього ця подія стала колосальним досвідом.

"Протягом багатьох років я дивився на це здалеку, і раптом я опинився всередині цього гострого моменту в цей важливий час для нової адміністрації короля Карла. Для мене велика честь зустрітися з Її Величністю. Я розумію, що вона теж танцівниця", — наголосив Баришников. натякнувши, що Камілла бере уроки балету. Він зізнався, що зачарований простотою, чарівністю та почуттям гумору королеви.

[ + – ] Михайло Баришников отримав медаль із руки королеви-консорта Фото: Getty Images

Михайло Баришников навчався у Ризькому хореографічному училищі у педагогів Ніни Леонтьєвої та Юри Капраліса. У 15 років він вступив до Ленінградського хореографічного училища імені А. Ваганової і займався у педагога Олександра Пушкіна. Баришников завоював дві золоті медалі на міжнародних балетних конкурсах – у 1966 році у Варні та у 1969 році – у Москві.

У 1974 році Баришников, на той момент соліст Ленінградського Кіровського театру опери і балету, який гастролював з трупою в Канаді, відмовився повертатися до СРСР, ставши на батьківщині "неповернецем". Пізніше він переїхав до США, де завдяки високому рівню майстерності танцював головні партії у постановках провідних балетмейстерів ХХ століття Бежара, Петті та інших.

Баришников став одним із найвидатніших артистів балету США та сучасності. З 1974 по 1978 рік танцював в Американському театрі балету, з 1978 по 1979 рік працював разом з Джорджем Баланчиним в New York City Ballet, з 1980 по 1989 рік був директором, прем'єром і художнім керівником Американського театру балету, де сам поставив балети, "Дон Кіхот", "Попелюшка", "Лебедине озеро". З 1990 по 2002 рік керував трупою "Білий дуб", яку він і хореограф Марк Морріс заснували для розширення репертуару та популяризації американського сучасного танцю.

Михайло не лише танцював, а й знімався у кіно, телефільмах та передачах, таких як "Фієста", "Білі ночі", "Це танець", "Танцюристи", "Динозаври", "Кабінет доктора Раміреса", у серіалі "Секс у великому місті".

У 2005 році він заснував Baryshnikov Arts Center (BAC) у Нью-Йорку, творчий простір, призначений для підтримки талановитих артистів з усього світу. Він також отримав нагороду Центру Кеннеді, Національну медаль мистецтв, премію Співдружності, стипендію Чабба, премію Джерома Роббінса та премію Вільчека.

Традицію визнання найкращих міжнародних талантів Королівської академії танцю було розпочато на честь покійної королеви у 1953 році, у рік її коронації. Це був рік, коли монарх стала покровителем Королівської академії танцю. Першим лауреатом премії була жінка Нінетт де Валуа. З того часу вона була присуджена деяким із найбільших імен в області танцю, зокрема Рудольфу Нуреєву, Карлосу Акосте та серу Метью Борну.

Зараз понад 1000 студентів проходять навчання за програмами підготовки вчителів у Королівській академії танцю, і щороку екзаменаційна програма викладається тисячам молодих людей у всьому світі.

Камілла має давні стосунки з Королівською академією танцю і як віцепокровитель відкрив їхню глобальну штаб-квартиру в березні. У квітні 2020 року, у розпал пандемії COVID-19, Дружина майбутнього монарха тоді провела віртуальну зустріч, на якій розповіла про ініціативу "Срібні лебеді".

Нагадаємо, чому принцеса Анна так і не змогла полюбити Каміллу Паркер-Боулз.