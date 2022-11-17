В Сети подозревают, что найденная сестра Наталии Водяновой на самом деле ее дочь

Девочку отдали паре из США в начале 2000-х.

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В Сети подозревают, что найденная спустя годы сестра Наталии Водяновой на самом деле является ее дочерью. Об этом пишет СтарХит.

Накануне модель призналась, что ее мама Лариса, воспитавшая трех дочерей — Наташу, Оксану и Кристину, родила еще четвертого ребенка, которого назвала Машей. Поскольку тогда семья жила очень бедно, а отец бросил семью, девочку решили отдать в детдом. Ее усыновила состоятельная пара из США.

В Северной Каролине девочке дали новое имя – Дженнифер. И только сейчас Наталья Водянова снова встретилась со своей младшей на 18 лет сестрой. Впрочем, в Сети подозревают, что девочка на самом деле — родная дочь звезды подиумов.

[ + – ] Наталья Водянова с сестрой Фото: Соцсети

Дело в том, что российской модели на момент рождения Дженнифер было 18 лет. Поэтому общественность считает, что успешно начавшаяся карьера знаменитости могла разрушиться из-за материнства, мол, поэтому и отказалась от ребенка.

В частности, в Сети уже "вычислили" вероятного отца Маши (Дженнифер). Им потенциально может быть фотограф Алексей Васильев, с которым Водянова начинала свою карьеру.

Напомним, Наталья Водянова нашла свою родную сестру спустя более 20 лет.

Также Фокус писал об отмене выступления на Неделе моды в Париже Натальи Водяновой в начале полномасштабного вторжения России в Украину.