У мережі підозрюють, що знайдена сестра Наталії Водянової насправді її донька

Дівчинку віддали парі із США на початку 2000-х.

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У мережі підозрюють, що знайдена через роки сестра Наталії Водянової насправді є її донькою. Про це пише СтарХит.

Напередодні модель зізналася, що її мама Лариса, яка виховала трьох доньок — Наташу, Оксану та Христину, народила ще четверту дитину, яку назвала Машею. Оскільки тоді родина жила дуже бідно, а батько покинув родину, дівчинку вирішили віддати до дитбудинку. Її всиновила заможна пара із США.

У Північній Кароліні дівчинці дали нове ім'я — Дженніфер. І лише зараз Наталія Водянова знову зустрілася зі своєю меншою на 18 років сестрою. Втім, у мережі підозрюють, що дівчинка насправді є рідною донькою зірки подіумів.

[ + – ] Наталія Водянова із сестрою Фото: Соцсети

Справа в тому, що російській моделі на момент народження Дженніфер було 18 років. Тому громадськість вважає, що кар'єра знаменитості, яка успішно тоді розпочалася, могла зруйнуватися через материнство, мовляв, тому та й відмовилася від дитини.

Зокрема у мережі вже "вирахували" ймовірного батька Маші (Дженніфер). Ним потенційно може бути фотограф Олексій Васильєв, з яким Водянова розпочинала свою кар'єру.

Нагадаємо, Наталія Водянова знайшла свою рідну сестру через понад 20 років.

Також Фокус писав про скасування виступу на Тижні моди в Парижі Наталії Водянової на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.