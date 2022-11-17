Мэрилин Мэнсон заявил о крахе карьеры и угрозах смертью

После скандала с сексуальными обвинениями от Мэнсона отвернулись все музыкальные лейблы. Более того, он потерял роли в двух сериалах и возможность экспонировать свои картины.

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"Великий и ужасный" 53-летний рокер Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайн Уорнер), о жутких перфомансах которого на сцене ходили легенды, сейчас оказался на обочине шоу-бизнеса и утверждает, что его "карьера в канаве", а хейтеры угрожают ему смертельной расправой. Все – из-за обвинений артиста в сексуальном насилии, с которыми против него выступили 15 женщин, пишет TMZ.

В юридических документах артист сообщил, что постоянные угрозы, которые ему пишут в Сети, заставляют его чувствовать себя тревожным, обезумевшим, подавленным, взволнованным, безумным и бессонным". Более того, он переживает, что кто-то может причинить вред не только ему, но и его второй жене Линдси Усич.

Музыкант жалуется на безработицу, поскольку его звукозаписывающий лейбл и агентство по поиску талантов отказались от сотрудничества с ним, и он был "исключен из голливудских светских и деловых встреч". Из-за всего этого он не имеет возможности создавать новую музыку и гастролировать, его картины "обесценены", а художественные выставки "отложены на неопределенный срок".

Обвинение в насилии, а также образ насильника, обидчика и производителя детской порнографии, о чем так много писали в СМИ, поставили крест и в актерской карьере музыканта. Он потерял роли в сериале Starz "Американские боги" и проекте Paramount+ "Противостояние".

В прошлом году Мэнсон продал свой дом в Лос-Анджелесе с "комнатой пыток" за $1,8 миллиона долларов, а не так давно отметился сотрудничеством с Канье Уэстом, который сейчас находится в эпицентре антисемитского скандала.

Черная полоса в жизни Мэнсона началась, когда его бывшая невеста Эван Рэйчел Вуд заявила, что он "эмоционально, физически и сексуально оскорблял" ее во время их семимесячных отношений. Все это она озвучила в двухсерийном документальном сериале Эми Дж. Берг "Восстание Феникса", премьера которого состоялась в марте на канале HBO.

В том же месяце Мэрилин подал в суд на Эван за клевету, умышленное причинение эмоционального стресса, предполагаемые нарушения Калифорнийского закона о всеобъемлющем доступе к компьютерным данным и мошенничестве, а также за якобы выдачу себя за агента ФБР и фальсификацию федеральных документов.

Однако уже вскоре еще четыре женщины – его бывшая помощница Эшли Уолтерс, модель Эшли Смитлайн, актриса "Игры престолов" Эсме Бьянко и анонимная "Джейн Доу" — подали гражданские иски против него.

Сейчас расследование еще продолжается.

Напомним, в ноябре прошлого года 55 человек из числа друзей, соратников, бывших сотрудников и партнерш Мэнсона рассказали, что он за человек, и заявили, что Мэрилин никогда не скрывал своих садистских наклонностей от публики.