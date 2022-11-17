Мерілін Менсон заявив про крах кар'єри та погрози смертю

Після скандалу із сексуальними звинуваченнями від Менсона відвернулися всі музичні лейбли. Більше того, він втратив роль у двох серіалах та можливість експонувати свої картини.

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"Великий і жахливий" 53-річний рокер Мерілін Менсон (справжнє ім'я Браян Ворнер), про жахливі перфоманси якого на сцені ходили легенди, зараз опинився на узбіччі шоубізнесу і стверджує, що його "кар'єра в канаві", а хейтери погрожують йому смертельною розправою. Усе — через звинувачення артиста у сексуальному насильстві, з якими проти нього виступили 15 жінок, пише TMZ.

У юридичних документах артист повідомив, що "постійні погрози, які йому пишуть у мережі, змушують його відчувати себе тривожним, безумним, пригніченим, схвильованим, божевільним і безсонним". Щобільше, він переживає, що хтось може завдати шкоди не тільки йому, але і його другій дружині Ліндсі Усич.

Музикант скаржиться на безробіття, оскільки його звукозаписний лейбл та агентство з пошуку талантів відмовилися від співпраці з ним, і він був "виключений із голлівудських світських та ділових зустрічей". Через це він не має можливості створювати нову музику і гастролювати, його картини "знецінені", а художні виставки "відкладені на невизначений термін".

Звинувачення у насильстві, а також образ ґвалтівника, кривдника та виробника дитячої порнографії, про що так багато писали у ЗМІ, поставили хрест і в акторській кар'єрі музиканта. Він втратив роль у серіалі Starz "Американські боги" та проєкті Paramount+ "Протистояння".

Торік Менсон продав свій будинок у Лос-Анджелесі з "кімнатою тортур" за $1,8 мільйона доларів, а нещодавно відзначився співпрацею з Каньє Вестом, який зараз перебуває в епіцентрі антисемітського скандалу.

Чорна смуга в житті Менсона почалася, коли його колишня наречена Еван Рейчел Вуд заявила, що він "емоційно, фізично та сексуально ображав" її під час семимісячних стосунків. Все це вона озвучила у двосерійному документальному серіалі Емі Дж. Берг "Повстання Фенікса", прем'єра якого відбулася у березні на каналі HBO.

Того ж місяця Мерілін подав до суду на Еван за наклеп, навмисне заподіяння емоційного стресу, передбачувані порушення Каліфорнійського закону про всеосяжний доступ до комп'ютерних даних та шахрайство, а також за нібито видачу себе за агента ФБР та фальсифікацію федеральних документів.

Проте вже незабаром ще чотири жінки — його колишня помічниця Ешлі Волтерс, модель Ешлі Смітлайн, актриса "Ігри престолів" Есме Б'янко та анонімна "Джейн Доу" подали цивільні позови проти нього.

Наразі розслідування ще триває.

Нагадаємо, у листопаді минулого року 55 людей з-поміж друзів, соратників, колишніх співробітників та партнерок Менсона розповіли, що він за людина, і заявили, що Мерілін ніколи не приховував своїх садистських нахилів від публіки.