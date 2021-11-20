Мерілін Менсон продав свій будинок з "кімнатою катувань" за 1,8 млн доларів

Будинок на Голлівудських пагорбах вдалося продати одразу після розслідування про "монстра у всіх на виду"

Минулого місяця 52-річний Мерілін Менсон встановив ціну за свій будинок 1 750 000 доларів, але чим більшого розголосу набувала історія з висвітленням правди про його жорстокість по відношенню до своїх коханих та друзів, вартість житла почала зростати. Тож після оприлюднення розслідування журналу Rolling Stone та зізнань його жертв музикант продав нерухомість за 1 850 000 доларів.

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[ + – ] Відео-тур по будинку Меріліна Менсона

Особливістю будинку стала "кімната катувань", де Мерілін Менсон ґвалтував своїх жертв та знущався над ними, пише TMZ.

Нагадаємо, що 55 друзів, коханих та колег Менсона, справжнє ім'я якого Браян Ворнер, викрили всю правду про те, що насправді музикант садист та ґвалтівник.

Деякі жертви заявляли, що він змушував вживати їх наркотики та алкоголь, контролював їх, їхнє харчування та сон, а також тримав їх у полоні "емоційно та фізично", зокрема в тій самій "кімнаті катувань", поки вони не підкорялися йому, причому застосовував погрози аж до самогубства жертви.

За словами інсайдерів, Менсон ніколи і не приховував своєї садистської суті та відкрито демонстрував її на концертах, проте до певного часу все й усіх влаштовувало.

Раніше ми повідомляли, що в лютому 2021 року актриса Еван Рейчел Вуд відкрито звинуватила у знущаннях і насильстві свого колишнього хлопця Меріліна Менсона, з яким вони зустрічалися 3 роки.

Також ми розповідали, що Мерілін Менсон плюнув у свого оператора, пів року не відповідав на запити поліції, проте згодом здався після отримання ордера на арешт.