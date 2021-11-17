Монстр у всіх на виду. Rolling Stone представив розслідування про жорстокість Меріліна Менсона

55 людей з числа друзів, соратників, колишніх співробітників та партнерок Менсона розповіли, що він за людина, і заявили, що Мерілін ніколи не приховував своїх садистських нахилів від публіки.

52-річний Мерілін Менсон, справжнє ім'я якого Браян Ворнер, якого ще в лютому цього року актриса Еван Рейчел Вуд відкрито звинуватила у знущаннях і насильстві після розслідування журналу Rolling Stone під назвою "Мерілін Менсон: монстр, який ховається у всіх на виду" у ще більш непривабливому світлі, і по його репутації завдано нищівного удару.

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У розслідуванні завдовжки дев'ять місяців журналісти поговорили з 55 джерелами, які розповіли про пережите з боку музиканта, зокрема чотирма жінками, які подали цивільні позови проти нього. Крім Вуд, це акторка Есме Б'янко, модель Ешлі Морген Смітлайн та ще одна жінка, ім'я якої невідоме.

"Обвинувачі Ворнера, колишні друзі та колишні соратники, з якими розмовляв Rolling Stone, описали людину, яка змогла приховати свої ймовірні зловживання на видному місці за персонажем Меріліна Менсона, якого він створив, та музичною індустрією, яка підтримувала та отримувала вигоду з його життя", – йдеться у публікації.

[ + – ] Еван Рейчел Вуд

[ + – ] Актриса Еван Рейчел Вуд вперше розповіла про те, що з нею робив відомий музикант, у лютому цього року.

У результаті перед читачами з'явився образ людини, яка "виховувала жінок за допомогою лестощів і похмурого гумору, перш ніж запровадити модель жорстокого поводження, що нібито включає прочуханку, вирізання ініціалів на шкірі, примусове ув'язнення і зґвалтування".

Деякі джерела стверджують, що він давав їм наркотики та алкоголь, контролював їхні звички, харчування та сон, а також тримав їх у полоні "емоційно та фізично", поки вони не підкорялися йому, причому застосовував погрози аж до самогубства чи розправи над жертвою.

За словами інформаторів видання, Менсон насправді ніколи не приховував своєї суті та відкрито демонстрував її на концертах, проте до певного часу все й усіх влаштовувало.

Жорстокість родом із дитинства

Видання пише про те, що жорстокість по відношенню до жінок Менсон-Ворнер почав виявляти ще в дитинстві, пронісши її через все життя, а все почалося з матері. Наприклад, музичний лейбл Менсона називається Beat up your mom music, що в перекладі з англійської означає "Прибий свою матусю". Друзі дитинства згадують, що його стосунки з батьками були складними, а сам він в інтерв'ю Rolling Stone у 1997 році розповідав, що одного разу він напав на свою матір із флаконом парфумів, залишивши на її тілі шрами, коли подумав, що вона зрадила його батька.

[ + – ] Назва музичного лейбла Менсона перекладається як "Прибий свою матусю" Фото: Скриншот

Тім Вон, який дружив з Менсоном на початку 1990-х, говорив, що Ворнер навіть ганявся за матір'ю коридором з мікрофонною стійкою, а також ніколи не приховував своєї ненависті до неї. Він згадав і те, що Ворнер записував секс-відео з дівчатами, яке потім показував приятелям.

У творчості Менсона червоною лінією проходила тема приниження жінок. Так, на концертах гурту часто з'являлася дівчина на ім'я Ненсі, яку співак тягав на повідку та бив, а в мемуарах 1998 року навіть написав, що планував із товаришем її вбивство, але потім передумав. Крім того, на його грамплатівці 1995 є реальний запис крику від болю жінки. Він був зроблений під час однієї з оргій, у якій брав участь сам артист та його приятель – водій вантажівки.

Друзі музиканта розповіли журналістам, що Менсон дуже любить жартувати про зґвалтування, причому це сягає ще його дитинства. У своїх мемуарах Ворнер докладно описує, як "розіграв" жінку з колишнім учасником своєї групи Джорді Вайтом, сказавши їй: "Ми збираємось зґвалтувати тебе на стоянці, а потім розчавити під власною машиною".

На концерті 2009 року Менсон заявив глядачам: "Коли ви смієтеся після того, як тр**нули її, це не зґвалтування".

Мерілін Менсон і "бомбування любов'ю"

Есме Б'янко згадувала про те, що на початку відносин з нею Менсон був практично ідеальним залицяльником, який використовував техніку "бомбування любов'ю". Він задаровував майбутню жертву подарунками та обсипав компліментами, щоб потім отримати контроль над нею та маніпулювати.

"Буквально перші слова з його вуст були: "Я був твоїм шанувальником протягом багатьох років"… Тепер я озираюся назад і називаю це нісенітницею", – каже Есме Б'янко.

Як і інші постраждалі жінки, про пережите вона написала в Instagram.

"Я називаю ім'я людини, яка образила мене і продала. Його звуть Мерілін Менсон, при народженні Браян Г'ю Ворнер. Я говорю після багатьох років життя з неймовірною травмою, яку я перенесла від рук серійного хижака, відомого багатьом як Мерілін Менсон. Я говорю зараз по-своєму і ділюся цією історією з іншими, тому що він повинен бути притягнутий до відповідальності, ніхто ніколи не повинен проходити через те, що я – і багато інших, які вижили – випробували. Важливо, щоб усі ми розуміли, що люди можуть піддаватися жорстокому поводженню і стати жертвами торгівлі людьми з боку інтимних партнерів, хлопців і чоловіків. Ми повинні усунути помилки, пов'язані з торгівлею людьми, тому що це може статися з будь-ким, як це сталося зі мною".

[ + – ] До виходу публікації Есме Б'янко опублікувала своє фото і дала посилання на статтю про Менсона

[ + – ] Зізнання зірки "Гри престолів" про пережите насильство з боку Меріліна Менсона

Моделі Сарі Макнейлі Ворнер сказав, що любить її через тиждень після їхнього знайомства.

[ + – ] Сара Макнейлі – одна з чотирьох жінок, які подали позов проти Менсона

"Він хотів, щоб я почала обирати весільні сукні. Він хотів мати дитину. У мене ніколи не було таких стосунків, тому що вони були страшенно несправжніми", — каже обвинувачка, яка стверджує, що Ворнер душив, кусав, вирізав на її стегні ініціали "ММ", припікав їй шкіру для свого сексуального задоволення, а також кілька разів її зґвалтував.

[ + – ] Сара Макнейлі розповіла про пережите своїм підписникам

Окрім зґвалтувань, залякувань смертю та принижень, які практикував Менсон, він обладнав у себе в апартаментах у Лос-Анджелесі звуконепроникну тісну кабінку, яку називав "кімнатою для поганих дівчаток" та "кімнатою для зґвалтувань". Туди він замикав дівчат, з якими в нього були відносини, за найменшу провину. Причиною такого покарання могла стати навіть випадкова згадка імені колишнього партнера. Про цю кімнату в одному зі своїх інтерв'ю згадувала співачка Фібі Бріджерс.

Майстер культових технік контролю за розумом

Діставалося як жінкам, які опинялися поруч із Менсоном, так і його групі. Музикант жбурляв стійку мікрофона в барабанщика Кеннета Вілсона і басиста Фреда Саблана, внаслідок чого ті опинилися в лікарні, принижував та ображав членів своєї команди.

В інтерв'ю колишні соратники музиканта згадують, що Ворнер був майстром культових технік контролю за розумом. Він просив своїх співробітників і приятелів стежити одне за одним і повідомляти йому про будь-який бруд, а також вимагав, щоб вони читали його думки.

"Нікому не можна було довіряти", — каже одне із джерел.

У свою чергу, і сам Менсон, і його адвокати в один голос спростовують усі звинувачення. Ворнер стверджує, що він нікого не ґвалтував і не ображав. Більше того, він заявляє, що в межах "скоординованого нападу" колишні партнери та соратники "цинічно і нечесно намагаються монетизувати і використовувати #MeToo рух" і "перетворили на зброю мирські деталі" того, що, як він наполягає, було повністю за "взаємною "згодою".

Після того, як у бік Менсона посипалися перші звинувачення, студія звукозапису Loma Vista Recordings і його менеджер припинили співпрацю з ним, кілька кіностудій анулювали з ним контракти на зйомках у серіалах, а пісні музиканта стали рідше ставити на радіо, хоча на стрімінгових сервісах вони як і раніше популярні.

[ + – ] Звукозаписний лейбл оголосив про розірвання співпраці з Меріліном Менсоном

У серпні Менсон з'явився в Чикаго, взявши участь у презентації альбому Каньє Веста Donda. Спробу реабілітувати музиканта вже названо його противниками та постраждалими "ударом у щелепу".