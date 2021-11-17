Монстр у всех на виду. Rolling Stone представил расследование о жестокости Мэрилина Мэнсона

55 человек из числа друзей, соратников, бывших сотрудников и партнерш Мэнсона рассказали, что он за человек, и заявили, что Мэрилин никогда не скрывал своих садистских наклонностей от публики.

52-летний Мэрилин Мэнсон, в миру Брайан Уорнер, которого еще в феврале этого гола актриса Эван Рейчел Вуд в открытую обвинила в издевательствах и насилии, после расследования журнала Rolling Stone под названием "Мэрилин Мэнсон: монстр, который прячется у всех на виду" предстал в еще более неприглядном свете, и по его репутации нанесен сокрушительный удар.

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В расследования длиной в девять месяцев журналисты поговорили с 55 источниками, рассказавшими о пережитом со стороны музыканта, в том числе четырьмя женщинами, подавшими граждански иски против него. Кроме Вуд, это актриса Эсме Бьянко, модель Эшли Морген Смитлайн и еще одна женщина, имя которой неизвестно..

"Обвинители Уорнера, бывшие друзья и бывшие соратники, с которыми разговаривал Rolling Stone, описали человека, который смог скрыть свои предполагаемые злоупотребления на видном месте за персонажем Мэрилина Мэнсона, которого он создал, и музыкальной индустрией, которая поддерживала и извлекала выгоду из его жизни", – говорится в публикации.

[ + – ] Эван Рейчел Вуд

[ + – ] Актриса Эван Рейчел Вуд впервые рассказала о том, что с ней делал известный музыкант, в феврале этого года

В итоге перед читателями предстал образ человека, который "воспитывал женщин с помощью лести и мрачного юмора, прежде чем ввести модель жестокого обращения, якобы включающую порку, вырезание инициалов на коже, принудительное заключение и изнасилование".

Некоторые источники утверждают, что он давал им наркотики и алкоголь, контролировал их привычки, питание и сон, а также держал их в плену "эмоционально и физически", пока они не подчинялись ему, причем применял угрозы вплоть до самоубийства или расправы над жертвой.

По словам информаторов издания, Мэнсон на самом деле никогда не скрывал своей сути и открыто демонстрировал ее на концертах, однако до определенного времени все и всех устраивало.

Жестокость родом из детства

Издание пишет о том, что жестокость по отношению к женщинам Мэнсон-Уорнер начал проявлять еще в детстве, пронеся ее через всю жизнь, а все началось с матери. Например, музыкальный лейбл Мэнсона называется Beat up your mom music, что в переводе с английского значит "Прибей свою мамочку". Друзья детства вспоминают, что его отношения с родителями были сложными, а сам он в интервью Rolling Stone в 1997 году рассказывал, что однажды он напал на свою мать с флаконом духов, оставив на ее теле шрамы, когда подумал, что она изменила его отцу.

[ + – ] Название музыкального лейбла Мэнсона переводится как "Прибей свою мамочку" Фото: Скриншот

Тим Вон, который дружил с Мэнсоном в начале 1990-ых, говорил, что Уорнер даже гонялся за матерью по коридору с микрофонной стойкой, а также никогда не скрывал своей ненависти к ней. Вон вспомнил и о том, что Уорнер записывал секс-видео с девушками, которое потом показывал приятелям.

В творчестве Мэнсона также красной полосой проходила тема унижения женщин. Так, на концертах группы часто появлялась девушка по имени Нэнси, которую певец таскал на поводке и избивал, а в мемуарах 1998 года даже написал, что планировал с товарищем ее убийство, но потом передумал. Кроме того, на его грампластинке 1995 года есть реальная запись кричащей от боли женщины. Она была сделана во время одной из оргий, в которой участвовал сам артист и его приятель – водитель грузовика.

Друзья музыканта рассказали журналистам, что Мэнсон очень любит шутить об изнасилованиях, причем это уходит корнями еще в его детство. В своих мемуарах Уорнер подробно описывает, как "разыграл" женщину с бывшим участником своей группы Джорди Уайтом, сказав ей: "Мы собираемся изнасиловать тебя на стоянке, а затем раздавить под собственной машиной".

На концерте 2009 года Мэнсон заявил зрителям: "Когда вы смеетесь после того, как тра*нули ее, это не изнасилование".

Мэрилин Мэнсон и "бомбежка любовью"

Эсме Бьянко вспоминала о том, что в начале отношений с ней Мэнсон был практически идеальным ухажером, который использовал технику "бомбежки любовью". Он задаривал будущую жертву подарками и осыпал комплиментами, чтобы затем получить контроль над ней и манипулировать ею.

"Буквально первые слова из его уст были: "Я был твоим поклонником в течение многих лет "… Теперь я оглядываюсь назад и называю это чушью", – говорит Эсме Бьянко.

Как и другие пострадавшие женщины, о пережитом она написала в Instagram.

"Я называю имя человека, который оскорбил меня и продал меня. Его зовут Мэрилин Мэнсон, урожденный Брайан Хью Уорнер. Я говорю после многих лет жизни с немыслимой травмой, которую я перенесла от рук серийного хищника, известного многим как Мэрилин Мэнсон. Я говорю сейчас по-своему и делюсь этой историей с другими, потому что он должен быть привлечен к ответственности. Никто никогда не должен проходить через то, что я – и многие другие выжившие – испытали. Важно, чтобы все мы понимали, что люди могут подвергаться жестокому обращению и стать жертвами торговли людьми со стороны интимных партнеров, парней и мужей. Мы должны устранить заблуждения, связанные с торговлей людьми, потому что это может случиться с кем угодно, как это случилось со мной ".

[ + – ] К выходу публикации Эсме Бьянко опубликовала свое фото и дала ссылку на статью о Мэнсоне

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Модели Саре Макнейли Уорнер сказал ей, что любит ее, через неделю после их знакомства.

[ + – ] Сара Макнейли – одна из четырех женщин, подавших иск против Мэнсона

"Он хотел, чтобы я начала выбирать свадебные платья. Он хотел иметь ребенка. У меня никогда не было таких отношений, потому что они были чертовски ненастоящими", – говорит обвинительница, которая утверждает, что Уорнер душил, кусал, вырезал на ее бедре инициалы "ММ", прижигал ей кожу для своего сексуального удовлетворения, а также несколько раз ее изнасиловал.

[ + – ] Сара Макнейли рассказала о пережитом своим подписчикам

Кроме изнасилований, запугиваний смертью и унижений, которые практиковал Мэнсон, он оборудовал у себя в апартаментах в Лос-Анджелесе звуконепроницаемую тесную кабинку, которую называл "комнатой для плохих девочек" и "комнатой для изнасилований" Туда он запирал девушек, с которыми у него были отношения, за малейшую провинность. Причиной для такого наказания могло стать даже случайное упоминание имени бывшего партнера. Об этой комнате в одном из своих интервью упоминала певица Фиби Бриджерс.

Мастер культовых техник контроля за разумом

Доставалось не только женщинам, которые оказывались рядом с Мэнсоном, но и его группе. Музыкант швырял стойку микрофона в барабанщика Кеннета Уилсона и басиста Фреда Саблана, в результате чего те оказались в больнице, унижал и оскорблял членов своей команды.

В интервью бывшие соратники музыканта вспоминают, что Уорнер был мастером культовых техник контроля над разумом. Он просил своих сотрудников и приятелей следить друг за другом и сообщать ему о любой грязи, а также требовал, чтобы они читали его мысли.

"Никому нельзя было доверять", — говорит один из источников.

В свою очередь и сам Мэнсон, и его адвокаты в один голос опровергают все обвинения. Уорнер утверждает, что он никого не насиловал и не оскорблял. Более того, он заявляет, что в рамках "скоординированного нападения" бывшие партнеры и соратники "цинично и нечестно пытаются монетизировать и использовать #MeToo движение" и "превратили в оружие мирские детали "того, что, как он настаивает, было полностью по "обоюдному согласию"

После того, как в сторону Мэнсона посыпались первые обвинения, студия звукозаписи Loma Vista Recordings и его менеджер прекратили с ним сотрудничество, несколько киностудий аннулировали с ним контракты на съемках в сериалах, а песни музыканта стали реже ставить на радио, хотя на стриминговых сервисах они по-прежнему популярны.

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В августе Мэнсон появился в Чикаго, поучаствовав в презентации альбома Канье Уэста Donda. Попытка реабилитировать музыканта уже названа его противниками и пострадавшими "ударом в челюсть".