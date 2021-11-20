Мэрилин Мэнсон продал свой дом с "комнатой пыток" за 1,8 млн долларов

Дом на Голливудских холмах удалось продать сразу после расследования про "монстра у всех на виду"

В прошлом месяце 52-летний Мэрилин Мэнсон установил цену за свой дом 1 750 000 долларов, но чем большую огласку приобретала история с освещением правды о его жестокости по отношению к своим любимым и друзьям, тем больше росла стоимость недвижимости. После обнародования расследования журнала Rolling Stone и признаний его жертв, музыкант продал недвижимость за 1 850 000 долларов.

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[ + – ] Видео-тур по дому Мэрилина Мэнсона

Особенностью дома стала "комната пыток", где Мэрилин Мэнсон насиловал своих жертв и издевался над ними, пишет TMZ.

Напомним, что 55 друзей, любимых и коллег Мэнсона, настоящее имя которого Брайан Уорнер, рассказали всю правду о том, что рок-музыкант — настоящий садист и насильник.

Некоторые жертвы заявляли, что он заставлял употреблять их наркотики и алкоголь, контролировал их питание и сон, а также держал их в плену "эмоционально и физически", в частности в той же "комнате пыток", пока они не подчинялись ему, причем применял угрозы вплоть до самоубийства жертвы.

По словам инсайдеров, Мэнсон никогда и не скрывал своей садистской сущности и открыто демонстрировал ее на концертах, однако какое-то время все и всех устраивало.

Ранее мы сообщали, что в феврале 2021 года актриса Эван Рейчел Вуд откровенно обвинила в издевательствах и насилии своего бывшего парня Мэрилина Мэнсона, с которым они встречались 3 года.

Также мы рассказывали, что Мэрилин Мэнсон плюнул в своего оператора, полгода не отвечал на запросы полиции, однако впоследствии сдался после получения ордера на арест.