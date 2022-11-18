Ирина Шейк в платье-комбинации позировала на фоне индустриального пейзажа

Оказалось, что пейзаж находится в Испании, где модель оказалась по приглашению Марты Ортега, одной из богатейших женщин страны.

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Ирина Шейк позировала в романтичном белом образе на фоне индустриальных пейзажей. Оказалось, что модель приехала в Испанию на открытие выставки, посвященной культовому американскому fashion-фотографу Стивену Мейзелу. Фото появились в Instagram модели.

Выставка открылась в городе Ла-Корунья. Селебрити зазвала к себе одна из богатейших женщин Испании, Марта Ортега, президент компании Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka и другими.

[ + – ] Ирина Шейк в Испании

Кроме Ирины Шейк на открытие выставки приехали Наталья Водянова, Карли Клосс, Кристи Тарлингтон, Амбер Валетта, Наоми Кэмпбелл и другие известные модели.

[ + – ] Марта Ортега с гостями

Словом все, кого Мейзел в свое время фотографировал для глянца и модных фотосессий.

[ + – ] Марта Ортега и Наоми Кэмпбелл

Для вечера в компании моделей Ирина выбрала платье из последней коллекции Рикардо Тиши для Burberry — белоснежное шелковое платье-комбинацию. И дополнила образ главным трендом этого сезона – оригинальными кружевными колготками.

Напомним, ранее Шейк показала, как при помощи обычной белой футболки можно создать вечерний образ.

В необычном наряде она посетила вечеринку Swarovski Holiday в отеле Mark в Нью-Йорке. Забавно, но в ботинках, которыми модель дополнила свой наряд, ее неоднократно видели на улицах Нью-Йорка. Похоже, они входят в число ее любимых.

Недавно Ирина Шейк и Брэдли Купер снова начали встречаться. У пары есть общая дочка Лея и они поддерживали дружеские отношения. Но, похоже, они решили возобновить роман. И инсайдеры уверяют, что между ними "много любви".