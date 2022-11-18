Ірина Шейк у сукні-комбінації позувала на тлі індустріального краєвиду

Виявилося, що пейзаж розташований в Іспанії, де модель опинилася на запрошення Марти Ортеги, однієї з найбагатших жінок країни.

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Ірина Шейк позувала в романтичному білому образі на тлі індустріальних краєвидів. Виявилося, що модель приїхала в Іспанію на відкриття виставки, присвяченої культовому американському fashion-фотографу Стівену Мейзелу. Фото з'явилися в Instagram моделі.

Виставка відкрилася в місті Ла-Корунья. Селебриті закликала до себе одна з найбагатших жінок Іспанії, Марта Ортега, президентка компанії Inditex, яка володіє брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka й іншими.

[ + – ] Ірина Шейк в Іспанії

Окрім Ірини Шейк, на відкриття виставки приїхали Наталія Водянова, Карлі Клосс, Крісті Тарлінгтон, Амбер Валетта, Наомі Кемпбелл та інші відомі моделі.

[ + – ] Марта Ортега з гостями

Словом, усі, кого Мейзел свого часу фотографував для глянцю та модних фотосесій.

[ + – ] Марта Ортега та Наомі Кемпбелл

Для вечора в компанії моделей Ірина вибрала сукню з останньої колекції Рікардо Тіші для Burberry — білу шовкову сукню-комбінацію. І доповнила образ головним трендом цього сезону — оригінальними мереживними колготками.

Нагадаємо, раніше Шейк показала, як за допомогою звичайної білої футболки можна створити вечірній образ.

У незвичайному вбранні вона відвідала вечірку Swarovski Holiday у Mark у Нью-Йорку. Цікаво, але в черевиках, якими модель доповнила своє вбрання, її неодноразово бачили на вулицях Нью-Йорка. Схоже, вони входять до її улюблених.

Нещодавно Ірина Шейк і Бредлі Купер знову почали зустрічатися. Пара має спільну доньку Лею, і вони підтримували дружні стосунки. Але вони вирішили відновити роман. І інсайдери запевняють, що між ними "багато любові".