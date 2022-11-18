Ірина Шейк у сукні-комбінації позувала на тлі індустріального краєвиду
Виявилося, що пейзаж розташований в Іспанії, де модель опинилася на запрошення Марти Ортеги, однієї з найбагатших жінок країни.
Ірина Шейк позувала в романтичному білому образі на тлі індустріальних краєвидів. Виявилося, що модель приїхала в Іспанію на відкриття виставки, присвяченої культовому американському fashion-фотографу Стівену Мейзелу. Фото з'явилися в Instagram моделі.
Виставка відкрилася в місті Ла-Корунья. Селебриті закликала до себе одна з найбагатших жінок Іспанії, Марта Ортега, президентка компанії Inditex, яка володіє брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka й іншими.
Окрім Ірини Шейк, на відкриття виставки приїхали Наталія Водянова, Карлі Клосс, Крісті Тарлінгтон, Амбер Валетта, Наомі Кемпбелл та інші відомі моделі.
Словом, усі, кого Мейзел свого часу фотографував для глянцю та модних фотосесій.
Для вечора в компанії моделей Ірина вибрала сукню з останньої колекції Рікардо Тіші для Burberry — білу шовкову сукню-комбінацію. І доповнила образ головним трендом цього сезону — оригінальними мереживними колготками.
Нагадаємо, раніше Шейк показала, як за допомогою звичайної білої футболки можна створити вечірній образ.
У незвичайному вбранні вона відвідала вечірку Swarovski Holiday у Mark у Нью-Йорку. Цікаво, але в черевиках, якими модель доповнила своє вбрання, її неодноразово бачили на вулицях Нью-Йорка. Схоже, вони входять до її улюблених.
Нещодавно Ірина Шейк і Бредлі Купер знову почали зустрічатися. Пара має спільну доньку Лею, і вони підтримували дружні стосунки. Але вони вирішили відновити роман. І інсайдери запевняють, що між ними "багато любові".