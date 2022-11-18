Наталья Водянова рассказала о первой встрече с сестрой

Знаменитость нашла свою родную сестру спустя более 20 лет.

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40-летняя российская супермодель Наталья Водянова прокомментировала встречу со своей сестрой, которую она нашла спустя годы. Об этом пишет Vogue.

Звезда подиумов и благотворительница рассказала, как впервые созвонилась по видеосвязи с 22-летней Дженнифер. Они разговаривали около трех часов. Наталья расспросила младшую сестру о детстве и удивилась, насколько девочка похожа на их маму.

В начале 2000-х младшую сестру знаменитости пришлось отдать на усыновление из-за того, что у семьи не хватало ресурсов воспитать всех детей, а отец бросил их.

"Она (мама — ред.) была на восьмом месяце беременности, нам пришлось провести серьезный разговор. Я сказала маме: "Мы не сможем воспитать еще одного ребенка в таких условиях", — призналась звезда подиумов.

Спустя годы Наталья Водянова пыталась найти свою сестру Машу, которую впоследствии назвали Дженнифер, однако попытки были неудачными.

[ + – ] Наталья Водянова и ее младшая сестра Фото: Соцсети

В 2016 модель сделала ДНК тест и зарегистрировалась на специальном сайте. Кроме того, она наняла специалиста, который помогал проводить поиски младшей сестры знаменитости. Однако только в 2022 им удалось найти друг друга.

[ + – ] Наталья Водянова

Напомним, Наталья Водянова нашла родную сестру спустя более 20 лет.

Также Фокус писал о подозрениях в Сети, что найденная сестра Натальи Водяновой на самом деле ее дочь.