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Стиль життя

Наталія Водянова розповіла про першу зустріч із сестрою

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Фото: Getty Images | Наталія Водянова

Знаменитість знайшла свою рідну сестру через понад 20 років.

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40-річна російська супермодель Наталія Водянова прокоментувала зустріч зі своєю сестрою, яку вона знайшла через роки. Про це пише Vogue.

Зірка подіумів та благодійниця розповіла, як вперше зідзвонилася по відеозв'язку з 22-річною Дженніфер. Вони розмовляли близько трьох годин. Наталія розпитала меншу сестру про дитинство та здивувалася, наскільки дівчинка схожа на їхню маму.

На початку 2000-х молодшу сестру знаменитості довелося віддати на всиновлення через те, що в родини не вистачало ресурсів виховати всіх дітей, а батько покинув їх.

"Вона (мама — ред.) була на восьмому місяці вагітності, нам довелося провести серйозну розмову. Я сказала мамі: "Ми не зможемо виховати ще одну дитину в таких умовах", — зізналася зірка подіумів.

Через роки Наталія Водянова намагалася знайти свою сестру Машу, яку згодом назвали Дженніфер, проте спроби були невдалими.

Наталія Водянова та її молодша сестра Fullscreen
Наталія Водянова та її молодша сестра
Фото: Соцсети

У 2016 році модель зробила ДНК-тест та зареєструвалася на спеціальному сайті. Окрім цього, вона найняла фахівця, який допомагав проводити пошуки молодшої сестри знаменитості. Проте лише у 2022 їм вдалося знайти одне одного.

Наталія Водянова

Нагадаємо, Наталія Водянова знайшла рідну сестру через понад 20 років.

Також Фокус писав про підозри в мережі, що знайдена сестра Наталії Водянової насправді її донька.