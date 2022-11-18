Наталія Водянова розповіла про першу зустріч із сестрою

Знаменитість знайшла свою рідну сестру через понад 20 років.

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40-річна російська супермодель Наталія Водянова прокоментувала зустріч зі своєю сестрою, яку вона знайшла через роки. Про це пише Vogue.

Зірка подіумів та благодійниця розповіла, як вперше зідзвонилася по відеозв'язку з 22-річною Дженніфер. Вони розмовляли близько трьох годин. Наталія розпитала меншу сестру про дитинство та здивувалася, наскільки дівчинка схожа на їхню маму.

На початку 2000-х молодшу сестру знаменитості довелося віддати на всиновлення через те, що в родини не вистачало ресурсів виховати всіх дітей, а батько покинув їх.

"Вона (мама — ред.) була на восьмому місяці вагітності, нам довелося провести серйозну розмову. Я сказала мамі: "Ми не зможемо виховати ще одну дитину в таких умовах", — зізналася зірка подіумів.

Через роки Наталія Водянова намагалася знайти свою сестру Машу, яку згодом назвали Дженніфер, проте спроби були невдалими.

[ + – ] Наталія Водянова та її молодша сестра Фото: Соцсети

У 2016 році модель зробила ДНК-тест та зареєструвалася на спеціальному сайті. Окрім цього, вона найняла фахівця, який допомагав проводити пошуки молодшої сестри знаменитості. Проте лише у 2022 їм вдалося знайти одне одного.

[ + – ] Наталія Водянова

Нагадаємо, Наталія Водянова знайшла рідну сестру через понад 20 років.

Також Фокус писав про підозри в мережі, що знайдена сестра Наталії Водянової насправді її донька.