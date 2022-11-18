"Красная Шапочка" Яна Поплавская заявила, что ее сын отправился воевать в Украину

Ранее актриса неоднократно заявляла о поддержке войны в Украине.

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Известная российская актриса Яна Поплавская, которая в подростковом возрасте прославилась ролью Красной Шапочки, заявила, что ее 37-летний сын Клим Поплавский собирает воевать в Украине. И уже отправился на учения в Гудермес. Об этом актриса рассказала в программе "Жизнь и судьба".

Яна Поплавская заявила, что ее сын, режиссер Клим Поплавский начал проходить обучение в Российском Университете Спецназа и будет "на Донбассе" уже зимой.

Поплавская рассказала, что сын ее об отъезде не предупреждал, но отговаривать его она не будет.

"Не имею права. Я замолчала, обняла его и сказала ему, что я им горжусь, я люблю его ", — сказала она.

Клим Поплавский даже опубликовал видео в котором призывал россиян отправляться на войну.

"Парни, пока не поздно, собирайтесь! Идите на стрельбу, на подготовку! Все это просто так не кончится. Пока мы все не встанем, ничего не закончится, братья. Не ждите, когда беда придет в дом к брату, соседу", — заявил сын "Красной шапочки".

Яна Поплавская ранее открыто заявляла о том, что поддерживает политику российского президента Владимира Путина и вторжение ВС РФ на территорию Украины. Она встречалась с 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой, передавала им вещи и называла их "бравыми парнями".

Также она обещала, что если ее сыновьям придут повестки, то она отправится служить вместе с ними.

Напомним, у Поплавской двое сыновей от 25-летнего брака с продюсером Сергеем Гинзбуром: Клим и Никита. Сейчас Красная Шапочка замужем за радиоведущим Евгением Яковлевым, который младше ее на 15 лет.

А после объявления "частичной мобилизации" в РФ резко возросло количество предложений о продаже квартир в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Также по данным CNN Россию только в сентябре сразу после объявления мобилизации покинули более 200 тысяч мужчин, которые могли попасть под мобилизацию. Сейчас это число гораздо больше. Самыми популярными направлениями остаются Грузия и Казахстан.