"Червона Шапочка" Яна Поплавська заявила, що її син вирушив воювати в Україну

Раніше акторка неодноразово заявляла про підтримку війни в Україні.

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Відома російська акторка Яна Поплавська, яка в підлітковому віці уславилася роллю Червоної Шапочки, заявила, що її 37-річний син Клим Поплавський збирається воювати в Україні. І вже вирушив на навчання в Гудермес. Про це актриса розповіла в програмі "Життя і доля".

Яна Поплавська заявила, що її син, режисер Клим Поплавський, почав проходити навчання в Російському університеті спецназу та буде "на Донбасі" вже взимку.

Поплавська розповіла, що її син про від'їзд не попереджав, але відмовляти його вона не буде.

"Не маю права. Я замовкла, обійняла його та сказала йому, що я ним пишаюся, я люблю його", — сказала вона.

Клим Поплавський навіть опублікував відео, в якому закликав росіян вирушати на війну.

"Хлопці, поки не пізно, збирайтеся! Ідіть на стрільби, на підготовку! Все це просто так не скінчиться. Поки ми всі не встанемо, нічого не скінчиться, брати. Не чекайте, коли біда прийде до хати до брата, сусіда", — заявив син "Червоної Шапочки".

Яна Поплавська раніше відкрито заявляла про те, що підтримує політику російського президента Володимира Путіна та вторгнення ЗС РФ на територію України. Вона зустрічалася з 27-ю окремою гвардійською мотострілецькою бригадою, передавала їм речі та називала їх "бравими хлопцями".

Також вона обіцяла, що якщо її синам прийдуть повістки, то вона вирушить служити разом із ними.

Нагадаємо, у Поплавської двоє синів від 25-річного шлюбу з продюсером Сергієм Гінзбуром: Клим і Микита. Зараз Червона Шапочка одружена з радіоведучим Євгеном Яковлєвим, який молодший за неї на 15 років.

А після оголошення "часткової мобілізації" в РФ різко зросла кількість пропозицій про продаж квартир у Москві, Санкт-Петербурзі та Краснодарі. Також, за даними CNN, Росію лише у вересні одразу після оголошення мобілізації залишили понад 200 тисяч чоловіків, які могли потрапити під мобілізацію. Нині це число набагато більше. Найпопулярнішими напрямками залишаються Грузія та Казахстан.