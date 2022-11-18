Оливия Уайлд пришла на премьеру фильма с золотой грудью

Актриса выбрала однотонный наряд, на котором особенно выделялся лиф из кожи, покрашенной в золотой цвет.

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39-летняя американская актриса и режиссер Оливия Уайлд посетила премьеру картины "Женщины говорят", которая состоялась в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, и выбрала для выхода на ковровую дорожку очень интересный наряд.

Перед фотографами знаменитость позировала в черном платье до пола с блестящей золотой нагрудной пластиной от Hearst Cybele. Она подчеркивала бюст Уайлд и ее тонкую талию.

Образ дополняла пара черных туфлей на платформе.

Оливия собрала волосы в низкий хвост, выпустив несколько прядей, которые обрамляли ее лицо. Что касается макияжа, то актриса выделила черной подводкой глаза, нанеся на веки мерцающие теплые коричневые тени, а на щеки нанесла нежно-розовые румяна. Губы она покрыла глянцевым блеском.

Из украшений на Уайлд была пара бриллиантовых сережек Astrid & Miyu Crystal Spike Huggies.

[ + – ] Оливия Уайлд выбрала необычное платье от Hearst Cybele Фото: Getty

"Женщины говорят" — новый фильм канадского режиссера Сары Полли.

"В 2010 году женщины изолированной религиозной общины пытаются примирить жестокую реальность со своей верой", — говорится в официальном синопсисе драмы. В центре сюжета – колония меннонитов, которая живет по своим религиозным законам. Они строгие и требуют от участников общины полного подчинения и запрещают контакты с внешним миром. Колонисты должны трудиться на благо их общего дома, но большую часть труда выполняют женщины. Они держатся отдельно от мужчин, чтобы не нарушить установленные правила. Но все чаще поселенцы слышат жалобы на нападения во сне. Женщины утверждают, что подвергались многократным изнасилованиям. Но они не видели нападавших и не могли указать на виновного. Внутри общины их рассказы считались выдумкой. Чтобы не позволить подозрениям и противоречиям внутри группы разрастаться, старейшины объясняют случающиеся инциденты нападением демонов. Они покушаются на грешных женщин, недостаточно покорных и верящих своим духовным наставникам. Отказываясь принимать действительность, жертвы пытаются добиться справедливости. Но отсутствие доказательств затрудняет их и без того шаткое положение.

В фильме снимались Руни Мара, Клэр Фой и обладательница премии "Оскар" Фрэнсис МакДорманд.

Первоначально планировалось, что "Женщины говорят" появятся в кинотеатрах 2 декабря, но в четверг стало известно, что новый релиз назначен на 23 декабря.

Напомним, Оливия Уайлд, которая встречается с Гарри Стайлзом, появилась на обложке журнала с обнаженной грудью.