Олівія Вайлд прийшла на прем'єру фільму із золотими грудьми

Акторка обрала однотонне вбрання, на якому особливо виділявся ліф зі шкіри, пофарбованої в золотий колір.

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39-річна американська акторка та режисерка Олівія Вайлд відвідала прем'єру стрічки "Жінки говорять", яка відбулася в театрі Семюеля Голдвіна в Беверлі-Хіллз, Лос-Анджелес, і обрала для виходу на червону доріжку дуже цікаве вбрання.

Перед фотографами знаменитість позувала в чорній сукні до підлоги з блискучою золотою нагрудною пластиною Hearst Cybele. Вона підкреслювала бюст Вайлд і її тонку талію.

Образ доповнювала пара чорних туфель на платформі.

Олівія зібрала волосся в низький хвіст, випустивши кілька пасм, які обрамляли її обличчя. Що стосується макіяжу, то акторка виділила чорною підводкою очі, нанісши на повіки мерехтливі теплі коричневі тіні, а на щоки — ніжно-рожеві рум'яна. Губи вона вкрила глянцевим блиском.

Із прикрас на Вайлд була пара діамантових сережок Astrid & Miyu Crystal Spike Huggies.

[ + – ] Олівія Вайлд вибрала незвичайну сукню від Hearst Cybele Фото: вулкан

"Жінки говорять" — новий фільм канадської режисерки Сари Поллі.

"У 2010 році жінки ізольованої релігійної громади намагаються примирити жорстоку реальність зі своєю вірою", — йдеться в офіційному синопсисі драми. У центрі сюжету — колонія менонітів, яка живе за своїми релігійними законами. Вони суворі та вимагають від учасників громади повного підпорядкування та забороняють контакти із зовнішнім світом. Колоністи повинні працювати на благо їхнього спільного будинку, але більшу частину праці виконують жінки. Вони тримаються окремо від чоловіків, щоби не порушити встановлені правила. Але дедалі частіше поселенці чують скарги на напади уві сні. Жінки стверджують, що зазнавали багаторазових зґвалтувань. Але вони не бачили нападників і не могли вказати на винного. Усередині громади їхні розповіді вважалися вигадкою. Щоб не дозволити підозрам і протиріччям усередині групи розростатися, старійшини пояснюють інциденти нападом демонів. Вони роблять замах на грішних жінок, які недостатньо покірні і вірні своїм духовним наставникам. Відмовляючись приймати дійсність, жертви намагаються досягти справедливості. Але відсутність доказів ускладнює їхнє й без того хитке становище.

У фільмі знімалися Руні Мара, Клер Фой і володарка премії "Оскар" Френсіс МакДорманд.

Спочатку планувалося, що "Жінки говорять" з'явиться в кінотеатрах 2 грудня, але в четвер стало відомо, що новий реліз призначено на 23 грудня.

Нагадаємо, Олівія Вайлд, яка зустрічається з Гаррі Стайлзом, з'явилася на обкладинці журналу з оголеними грудьми.