Легендарный Род Стюарт начал свой концертный тур с поддержки Украины

Сэр Род Стюарт надел костюм в цветах украинского флага и открыл концерт антивоенной песней.

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77-летний певец Род Стюарт надел цвета украинского флага и начал свой тур по Великобритании антивоенной песней. Об этом пишет Mirror.

Турне легендарного музыканта стартовало в Nottingham Arena в четверг, 17 ноября.

77-летний рокер исполнил свой хит "Ритм моего сердца", который он написал о войне во Вьетнаме, но, по его словам, "имеет отношение к любому военному конфликту". Во время исполнения на сцене проецировалось фото украинского президента Владимира Зеленского.

[ + – ] Сингл Стюарта Rhythm Of My Heart, вышедший в 1991 году

"У меня есть песня под названием "Ритм моего сердца", которая на самом деле о войне во Вьетнаме и о том, насколько она бессмысленна. Но это относится к любой войне. Посвящаю ее украинцам. Это меньшее, что я могу сделать", — рассказывал музыкант.

Перед шоу Род Стюарт сказал: "Словами не описать то, что мы видели. Бомбардировки невинных детей, бомбардировки больниц и детских площадок. Как и все остальные, мы были совершенно вне себя. Я никому этого не желаю. Это зло, чистое зло".

Род Стюарт и ранее публично высказывался в поддержку Украины. Он также нашел в Великобритании дом для многодетной украинской семьи из семи человек и пообещал оплачивать аренду и счета в течение года.

Также он отправил в Украину три грузовика с гуманитарной помощью. В обратном направлении на этих автомобилях уже увозили беженцев в Берлин.

Певец сказал, что обычно он держит свою благотворительность в тайне, но сейчас надеется, что, обнародовав свои действия, он поможет вдохновить и других на помощь пострадавшим.

Он также сказал, что считает своим долгом как "рыцаря" использовать свою силу, "чтобы сделать что-то для людей".

Напомним, говоря о войне в Украине, сэр Род Стюарт сказал, что, "говоря о Путине, ему приходится употреблять вульгаризмы".

А тем временем в РФ 100 гражданам Канады запретили въезд в Россию. Среди попавших под российские "санкции" известные актеры Кэтрин Винник и Джим Керри, а также писательница Маргарет Этвуд. Керри и Этвуд пошутили насчет запрета, сказав, что у них "всегда останется Париж".