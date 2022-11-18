Легендарний Род Стюарт розпочав свій концертний тур із підтримки України

Сер Род Стюарт одягнув костюм у кольорах українського прапора та відкрив концерт антивоєнною піснею.

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77-річний співак Род Стюарт одягнув кольори українського прапора та розпочав свій тур Великою Британією антивоєнною піснею. Про це пише Mirror.

Турне легендарного музиканта стартувало в Nottingham Arena у четвер, 17 листопада.

77-річний рокер виконав свій хіт "Ритм мого серця", який він написав про війну у В'єтнамі, але, за його словами, "має стосунок до будь-якого воєнного конфлікту". Під час виконання на сцені проєктувалося фото українського президента Володимира Зеленського.

[ + – ] Сингл Стюарта Rhythm Of My Heart, що вийшов у 1991 році

"У мене є пісня під назвою "Ритм мого серця", яка насправді про війну у В'єтнамі та про те, наскільки вона безглузда. Але це стосується будь-якої війни. Присвячую її українцям. Це найменше, що я можу зробити", — розповідав музикант.

Перед шоу Род Стюарт сказав: "Словами не описати те, що ми бачили. Бомбардування невинних дітей, бомбардування лікарень і дитячих майданчиків. Як і всі інші, ми були зовсім не в собі. Я нікому цього не бажаю. Це зло, чисте зло".

Род Стюарт і раніше публічно висловлювався на підтримку України. Він також знайшов у Великій Британії будинок для багатодітної української сім'ї із семи осіб і пообіцяв оплачувати оренду й рахунки протягом року.

Також він відправив в Україну три вантажівки з гуманітарною допомогою. У зворотному напрямку цими автомобілями вже відвозили біженців у Берлін.

Співак сказав, що зазвичай він тримає свою благодійність у таємниці, але зараз сподівається, що, оприлюднивши свої дії, він допоможе надихнути й інших на допомогу постраждалим.

Він також сказав, що вважає своїм обов'язком як "лицаря" використати свою силу, "щоб зробити щось для людей".

Нагадаємо, говорячи про війну в Україні, сер Род Стюарт сказав, що, "говорячи про Путіна, йому доводиться вживати вульгаризми".

А водночас у РФ 100 громадян Канади заборонили в'їзд у Росію. Серед тих, хто потрапив під російські "санкції", — відомі актори Кетрін Вінник і Джим Керрі, а також письменниця Маргарет Етвуд. Керрі й Етвуд пожартували щодо заборони, сказавши, що в них "завжди залишиться Париж".