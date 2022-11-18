Стало известно, когда выйдет документальный сериал принца Гарри и Меган Маркл

Премьеру картины долго откладывали из-за скандалов с 5-м сезоном сериала "Корона".

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Стало известно, когда выйдет сериал о жизни в Букингемском дворце принца Гарри и Меган Маркл. Об этом пишет Нarper's Вazaar.

Премьера документального проекта от Netflix запланирована на декабрь 2022. Впрочем, он до сих пор не имеет своего названия.

Сериал о скандалах в Букингемском дворце снимается с 2020, когда герцоги Сассекские покинули Великобританию. Тогда королевский сын и американская актриса заключили соглашение с популярным стриминговым сервисом на съемку реалити-шоу, что позже опровергли представители супругов. Судя по всему, это будет рассказ о жизни принца Гарри и Меган Маркл в Букингемском дворце и громких скандалах в течение этого времени.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Backgrid

В частности, известно, что документальный сериал должен был выйти на широкие экраны раньше. Однако смерть королевы Елизаветы II в сентябре 2022 и скандалы вокруг картины "Корона" отложили выход проекта от Netflix.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в США в начале 2020 года. Уже там у них родилась дочь Лилибет Диана, которая познакомилась со своими британскими родственниками только в июне 2022, во время празднования Платинового юбилея на престоле королевы Елизаветы II.

Напомним, принц Гарри продолжал общаться с бывшей девушкой после свадьбы с Меган Маркл в 2018.

Также Фокус писал о публичной ссоре принца Гарри и Меган Маркл.