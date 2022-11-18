Стало відомо, коли вийде документальний серіал принца Гаррі та Меган Маркл

Прем'єру картини довго відкладали через скандали з 5-м сезоном серіалу "Корона".

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Стало відомо, коли вийде серіал про життя в Букінгемському палаці принца Гаррі та Меган Маркл. Про це пише Нarper's Вazaar.

Прем'єра документального проєкту від Netflix запланована на грудень 2022. Втім, він досі не має своєї назви.

Як відомо, серіал про скандали в Букінгемському палаці знімається з 2020 року, коли герцоги Сассекські покинули Великобританію. Тоді королівський син та американська акторка уклали угоду з популярним стримінговим сервісом на зйомку реаліті-шоу, що пізніше спростували представники подружжя. Судячи з усього, це буде розповідь про життя принца Гаррі та Меган Маркл у Букінгемському палаці та гучні скандали протягом цього часу.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Backgrid

Зокрема відомо, що документальний серіал повинен був вийти на широкі екрани раніше. Проте смерть королеви Єлизавети ІІ у вересні 2022 та скандали навколо картини "Корона" відклали вихід проєкту від Netflix.

[ + – ] Меган Маркл та принц Гаррі Фото: Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл переїхали до США на початку 2020. Уже там у них народилася донька Лілібет Діана, яка познайомилася зі своїми британськими родичами лише у червні 2022, під час святкування Платинового ювілею на престолі королеви Єлизавети ІІ.

Нагадаємо, принц Гаррі продовжував спілкуватися з колишньою дівчиною після весілля з Меган Маркл у 2018.

Також Фокус писав про публічну сварку принца Гаррі та Меган Маркл.