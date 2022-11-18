Модные тренды зимы 2022-2023. Топ-3 актуальных шарфа для любой погоды

Теплый шарф не только согреет в морозы, но и будет стильным дополнением к зимнему ансамблю.

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Шарф остается одним из самых ходовых предметов гардероба вне зависимости от сезона. Летом это – шифоновые или шелковые изделия, а осенью и зимой – более теплые: из шерсти и мохера. Какие шарфы будут остро модными зимой 2022/2023, разбирался Фокус.

По рекомендациям стилистов, на этот сезон стоит обзавестись шарфом длины макси. Он хорошо подойдет как под короткую курточку, так и под длинный пуховик или пальто.

Лучшие варианты сочетания шарфа и верхней одежды

Total-look , когда шарф и цвет куртки или пальто полностью совпадают;

, когда шарф и цвет куртки или пальто полностью совпадают; Контрастные цвета для однотонных пальто и шарфа;

для однотонных пальто и шарфа; Однотонный шарф к верхней одежде с рисунком (и наоборот – принтованный шарф к однотонной куртке);

к верхней одежде с рисунком (и наоборот – принтованный шарф к однотонной куртке); Сочетание разных оттенков или вариаций клетки.

К каким шарфам стоит присмотреться в сезоне зима 2022-2023

Стеганый шарф

Стеганые шарфы появились относительно недавно, но уже заняли достойное место в гардеробах благодаря своим качествам и внешнему виду. Эту вещь можно носить разными способами и с любой верхней одеждой: с пуховиком, пальто, курткой, пончо, жакетом. Вполне допустимо надевать его даже без верхней одежды, в помещении. Например, обернуть вокруг шеи и тела как подобие жилета, зафиксировать ремнем или брошью.

Как правило, такой шарф имеет специальную прорезь, куда пропускается один конец, и шарф таким образом фиксируется вокруг шеи. Можно повязать его узлом или закрепить булавкой. Пуховый шарф с капюшоном можно использовать даже в качестве головного убора.

Шарф с бахромой

Бахрома не выходит из моды на протяжении уже нескольких сезонов. Шарфы с бахромой будут популярны и зимой 2022-2023, причем актуальными остаются как классические варианты, так и модели с декором на каждом элементе бахромы или пучками, эффектно закрученными в жгуты.

Шарф крупной вязки

Шарфы, связанные из толстых нитей и имеющие объемный узор – фишка этой зимы. Длинные, они эффектно будут смотреться с объемной верхней одеждой. Такие шарфы могут быть как с ровными краями, так и с бахромой. Что касается расцветок, тот тут никаких ограничений нет, однако чем ярче цвет, тем лучше настроение.

Напомним, на какие пуховики стоит обратить внимание в этом сезоне, а также какую обувь купить, чтобы ноги были в тепле, а вы – в тренде.