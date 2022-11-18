Модні тренди зими 2022–2023. Топ 3 актуальних шарфів для будь-якої погоди

Теплий шарф не лише зігріє у морози, а й буде стильним доповненням до зимового ансамблю.

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Шарф залишається одним із найпопулярніших предметів гардероба незалежно від сезону. Влітку це — шифонові або шовкові вироби, а восени та взимку — тепліші: з вовни та мохеру. Які шарфи будуть гостро модними взимку 2022/2023, розбирався Фокус.

За рекомендаціями стилістів, цього сезону варто придбати шарф з довжиною максі. Він добре підійде як під коротку курточку, так і під довгий пуховик чи пальто.

Найкращі варіанти поєднання шарфа та верхнього одягу

Total-look коли шарф і колір куртки або пальто повністю збігаються;

коли шарф і колір куртки або пальто повністю збігаються; Контрастні кольори для однотонних пальт та шарфів;

для однотонних пальт та шарфів; Однотонний шарф до верхнього одягу з малюнком (і навпаки — шарф з принтом до однотонної куртки);

до верхнього одягу з малюнком (і навпаки — шарф з принтом до однотонної куртки); Поєднання різних відтінків чи варіацій клітинки.

До яких шарфів варто придивитися у сезоні зима 2022-2023

Стьобаний шарф

Стьобані шарфи з'явилися відносно недавно, але вже зайняли гідне місце в гардеробах завдяки своїм якостям та зовнішньому вигляду. Цю річ можна носити у різний спосіб і з будь-яким верхнім одягом: з пуховиком, пальто, курткою, пончо, жакетом. Цілком допустимо одягати його навіть без верхнього одягу, у приміщенні. Наприклад, обернути навколо шиї та тіла як подобу жилета, зафіксувати ременем чи брошкою.

Як правило, такий шарф має спеціальний проріз, куди пропускається один кінець і шарф таким чином фіксується навколо шиї. Можна пов'язати його вузлом або закріпити шпилькою. Пуховий шарф з капюшоном можна використовувати навіть як головний убір.

Шарф з бахромою

Бахрома не виходить із моди протягом уже кількох сезонів. Шарфи з бахромою будуть популярними й взимку 2022-2023, причому актуальними залишаються як класичні варіанти, так і моделі з декором на кожному елементі бахроми або пучками, ефектно закрученими в джгути.

Шарф великої в'язки

Шарфи, зв'язані з товстих ниток і мають об'ємний візерунок — фішка цієї зими. Довгі, вони ефектно виглядатимуть з об'ємним верхнім одягом. Такі шарфи можуть бути як із рівними краями, так і з бахромою. Щодо кольорів, то тут ніяких обмежень немає, але чим яскравіший колір, тим кращий настрій.

Нагадаємо, на які пуховики варто звернути увагу цього сезону, а також яке взуття купити, щоб ноги були в теплі, а ви — у тренді.