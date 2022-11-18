Фотограф Натальи Водяновой подогрел слухи о том, что потерянная сестра модели может быть их дочерью

Под одним из постов со снимком Натальи Водяновой и Дженнифер Бернс Алексей Васильев написал: "Наконец-то, столько лет мечтал о дочке!".

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Как только стало известно, что известная российская модель Наталья Водянова благодаря тесту ДНК она нашла в США младшую сестру Дженну, которую отдали на удочерение в младенчестве, появились слухи о том, что матерью Дженнифер Бернс может быть сама Водянова. А отцом – фотограф и модельный скаут Алексей Васильев, который когда-то и открыл миру Наталью. Он, впрочем, ситуацию не прояснил. Об этом пишет "Комсомольская правда".

"Под одним из постов про эту новость я написал комментарий: "Наконец-то, столько лет мечтал о дочке", — заявил Васильев. И отметил, что считает свою бывшую подопечную "выдающейся моделью, женщиной и деятелем", история которой привлекает внимание.

[ + – ] Наталья Водянова с потерянной сестрой Фото: Соцсети

"Как мы можем лишать всех обсуждающих возможности строить догадки. Я думаю, мы не вправе их лишать этого удовольствия. Есть сходство черт моих и вот дочери или сестры Водяновой, которая появилась. Пока я ограничусь этим комментарием", — сообщил фотограф.

Журналисты также связались с родными Натальи, но они сказали только, что не общаются с ней и ее семьей, а потому про рождение еще одной девочки могли и не знать.

Напомним, история о найденной сестре Натальи Водяновой появилась в интервью Vogue, который скоро появится на прилавках.

Модель пояснила, что это была счастливая случайность, так как свои данные Дженна Бернс из Северной Каролины сама разместила на сайте, где можно найти родственников по данным ДНК.

Она призналась, что Дженна, которую при рождении назвали Машей, родилась у ее матери, Ларисы Кусакиной, когда у них в семье была сложная финансовая ситуация: одна из сестер Натальи болеет ДЦП и аутизмом, сама она была вынуждена бросить школу и торговать на рынке, чтобы помочь семье. Так что она сама убедила мать отдать ребенка на удочерение.

[ + – ] Наталья Водянова с сестрой и матерью

Когда Наталья стала известной моделью, она пыталась найти сестру, но у нее ничего не вышло. Она успела развестись с первым мужем, выйти замуж за миллиардера Антуана Арно и родить уже пятерых детей, когда узнала, что ее сестра Дженна ищет родственников в Сети.

А знаменитой Наталью Водянову сделал именно Алексей Васильев — известный фотограф и модельный скаут. В этой области он работает уже больше 24 лет. Именно он работал с Ириной Шейк и Ольгой Куриленко.

С Водяновой Васильев познакомился в конце 1990-х в Нижнем Новгороде. В интервью ранее он опроверг легенду о том, что увидел Наталью на рынке.

[ + – ] Наталья Водянова и Алексей Васильев Фото: Комсомольская правда

"На рынке я ее точно не находил. Проходил обычный кастинг в одном из модельных агентств Нижнего Новгорода. Наталья стояла в общем ряду. И сразу выделялась. Такого лица еще не было; сколько лет я работал "до" и работаю "после", говорю, что второй Водяновой не будет", — вспоминал Васильев. Он пригласил юную Водянову на кастинг в Москву и даже провожал ее на рейс в Париж.

Он отмечал ее трудоспособность и целеустремленность. Говорил, что она за полгода выучила английский.