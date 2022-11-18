Фотограф Наталії Водянової підігрів чутки про те, що втрачена сестра моделі може бути їхньою дочкою

Під одним із дописів зі знімком Наталії Водянової та Дженніфер Бернс Олексій Васильєв написав: "Нарешті, стільки років мріяв про доньку!".

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Щойно стало відомо, що відома російська модель Наталія Водянова завдяки тесту ДНК, знайшла в США молодшу сестру Дженну, яку віддали на удочеріння в дитинстві, з'явилися чутки про те, що матір'ю Дженніфер Бернс може бути сама Водянова. А батьком — фотограф і модельний скаут Олексій Васильєв, який колись і відкрив світові Наталю. Він, проте, ситуацію не прояснив. Про це пише "Комсомольська правда".

"Під одним із дописів про цю новину я написав коментар: "Нарешті стільки років мріяв про доньку", — заявив Васильєв. І зазначив, що вважає свою колишню підопічну "видатною моделлю, жінкою і діячкою", історія якої привертає увагу.

[ + – ] Наталія Водянова з втраченою сестрою Фото: Соцсети

"Як ми можемо позбавляти всіх, хто обговорює можливості будувати здогадки. Я думаю, ми не маємо права їх позбавляти цього задоволення. Є схожість рис моїх та ось дочки чи сестри Водянової, яка з'явилася. Поки я обмежуся цим коментарем", — повідомив фотограф.

Журналісти також зв'язалися з рідними Наталії, але вони сказали лише, що не спілкуються з нею та її сім'єю, а тому про народження ще однієї дівчинки могли й не знати.

Нагадаємо, історія про знайдену сестру Наталію Водянову з'явилася в інтерв'ю Vogue, який незабаром з'явиться на прилавках.

Модель пояснила, що це була щаслива випадковість, оскільки свої дані Дженна Бернс із Північної Кароліни сама розмістила на сайті, де можна знайти родичів за даними ДНК.

Вона зізналася, що Дженна, яку при народженні назвали Машею, народилася у її матері, Лариси Кусакіної, коли в них у родині була складна фінансова ситуація: одна із сестер Наталії хворіє на ДЦП та аутизм, сама вона була змушена кинути школу та торгувати на ринку, щоб допомогти сім'ї. Тож вона сама переконала матір віддати дитину на удочеріння.

[ + – ] Наталія Водянова із сестрою та матір'ю

Коли Наталя стала відомою моделлю, вона намагалася знайти сестру, але в неї нічого не вийшло. Вона встигла розлучитися з першим чоловіком, вийти заміж за мільярдера Антуана Арно та народити вже п'ятьох дітей, коли дізналася, що її сестра Дженна шукає родичів у мережі.

А знамениту Наталю Водянову зробив саме Олексій Васильєв — відомий фотограф і модельний скаут. У цій галузі він працює вже понад 24 роки. Саме він працював з Іриною Шейк та Ольгою Куриленко.

З Водяновою Васильєв познайомився наприкінці 1990-х у Нижньому Новгороді. В інтерв'ю раніше він спростував легенду, що побачив Наталю на ринку.

[ + – ] Наталія Водянова та Олексій Васильєв Фото: Комсомольська правда

"На ринку я її точно не знаходив. Проходив звичайний кастинг в одному з модельних агентств Нижнього Новгорода. Наталя стояла в ряду з усіма. Й одразу виділялася. Такого обличчя ще не було; скільки років я працював "до" і працюю "після", кажу, що другої Водянової не буде", — згадував Васильєв. Він запросив юну Водянову на кастинг у Москву і навіть проводив її на рейс до Парижа.

Він зазначав її працездатність та цілеспрямованість. Казав, що вона за пів року вивчила англійську.