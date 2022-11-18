В длинной шубе и клетчатой шляпе: королева Маргрете II встретилась с гвардейцами

Королева Дании приняла участие в смотровом параде Королевской гвардии.

Related video

82-летняя королева Дании Маргрете II приняла участие в смотровом параде Королевской лейб-гвардии в казармах гвардии в Копенгагене.

Отмечается, что после периода службы в Королевской лейб-гвардии назначаются лучшие гвардейцы, а монарх дарит часы гвардейцу, которого чтят за то, что он хороший товарищ и опытный солдат.

Церемонию Маргрете появилась в длинной серой шубе, из-под которой виднелась голубая водолазка, в тон которой королева подобрала шляпу в клетку. В ушах у Ее Величества были серьги-клипсы прямоугольной формы, а губы она накрасила розовой помадой и была в очках.

В руках королева держала маленькую черную сумку и кожаные перчатки. А обута была в лаковые туфли на невысоких каблуках и шнуровке.

Напомним, королева Дании Маргрете лишила четырех своих внуков королевских титулов. Это касается трех принцев: Николая, Феликса, Хенрика и принцессы Афины. Она сделала это для того, чтобы ее внуки "могли строить свою жизнь, не ограничиваясь королевскими обязанностями".

Позже она извинилась за обиду, которую причинила своему младшему сыну, принцу Иоахиму и четырем его детям, лишив их титулов. Эксперты считают, что она пошла на это, чтобы ее подданные не увидели в ней равнодушную "снежную королеву".