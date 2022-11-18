У довгій шубі та картатому капелюсі: королева Маргрете II зустрілася з гвардійцями

Королева Данії взяла участь в оглядовому параді Королівської гвардії.

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82-річна королева Данії Маргрете II взяла участь в оглядовому параді Королівської лейб-гвардії у казармах гвардії у Копенгагені.

Зазначається, що після періоду служби в Королівській лейб-гвардії призначаються найкращі гвардійці, а монарх дарує годинник гвардійцю, якого вшановують за те, що він добрий товариш і досвідчений солдат.

На церемонію Маргрете з'явилася в довгій сірій шубі, з-під якої виднілася блакитна водолазка, в тон якої королева підібрала капелюха в клітку. У вухах її Величності були сережки-кліпси прямокутної форми, а губи вона нафарбувала рожевою помадою і була в окулярах.

У руках королева тримала маленьку чорну сумку та шкіряні рукавички. А взута була в лакові туфлі на невисоких підборах і шнурівці.

Нагадаємо, королева Данії Маргрете позбавила чотирьох своїх онуків королівських титулів. Це стосується трьох принців: Миколая, Фелікса, Генріка та принцеси Афіни. Вона зробила це для того, щоб її онуки могли будувати своє життя, не обмежуючись королівськими обов'язками.

Пізніше вона вибачилася за образу, якої завдала своєму молодшому синові, принцу Йоакіму та чотирьом його дітям, позбавивши їх титулів. Експерти вважають, що вона пішла на це, щоб її піддані не побачили в ній байдужої "снігової королеви".