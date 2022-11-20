Звезда фильма "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс получил свой первый Оскар — не за кино

На сцену лауреат премии вышел со своей супругой.

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61-летний канадо-американский актер и активист Майкл Джей Фокс, известный по роли Марти Макфлая в культовой фантастической трилогии "Назад в будущее", получил свой первый "Оскар". Однако не столько за актерские заслуги, сколько за свою гражданскую активность. Об этом сообщает GMA Network.

Звезда картины "Назад в будущее" стал лауреатом премии имени Джина Хершолта за гуманитарные достижения и вклад в дело борьбы с болезнью Паркинсона. Майкл Джей Фокс сам много лет страдает этим заболеванием и представляет собой живой пример сопротивления тяжелому недугу.

[ + – ] Майкл Джей Фокс страдает болезнью Паркинсона с 1991 года Фото: Getty Images

Диагноз, который актеру поставили в возрасте 30 лет, подорвал его картеру: Майкл Джей Фокс почти перестал сниматься в кино и на ТВ, переключившись на поощрение исследований лекарства от болезни Паркинсона. В итоге он создал благотворительный фонд The Michael J Fox Foundation for Parkinson`s Research, который финансирует ученых, занимающихся этой проблемой. Вклад Майкла Джей Фокса в исследование болезни Паркинсона был оценен Каролинским институтом в Швеции, где актер получил звание почетного доктора.

Гуманитарным "Оскаром" Майкла Джей Фокса наградили на церемонии Governors Awards. Это мероприятие американская киноакадемия не проводила около трех лет. Статуэтку актеру вручил его друг Вуди Харрельсон, назвавший коллегу "настоящим вдохновением и примером".

На сцену Майкл Джей Фокс вышел вместе со своей женой Трейси Поллан.

По словам лауреата гуманитарного "Оскара", он искренне рад, что его благотворительный фонд помогает тем, кто пытается бороться с тяжелой болезнью.

"Это неожиданная честь, за которую я искренне благодарен. Мне всегда казалось, что все, что было дано мне судьбой… готовило меня именно к этой ответственности", — признался Фокс.

[ + – ] Вуди Харрельсон вручает почетный "Оскар" Майклу Джей Фоксу

Это первая награда, которую 61-летний актер получил от Американской киноакадемии.

Напомним, Шон Пенн привез свой "Оскар" в Украину.

Также Фокус писал о возвращении Уилла Смита к съемкам в большом кино после скандала на "Оскаре-2022".