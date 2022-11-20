Зірка фільму "Назад у майбутнє" Майкл Джей Фокс отримав свій перший "Оскар" — не за кіно

На сцену лауреат премії вийшов зі своєю дружиною.

Related video

61-річний канадо-американський актор і активіст Майкл Джей Фокс, відомий за роллю Марті Макфлая в культовій фантастичній трилогії "Назад у майбутнє", отримав свій перший "Оскар". Однак не стільки за акторські заслуги, скільки за свою громадянську активність. Про це повідомляє GMA Network.

Зірка стрічки "Назад у майбутнє" став лауреатом премії імені Джина Гершолта за гуманітарні досягнення та внесок у справу боротьби з хворобою Паркінсона. Майкл Джей Фокс сам багато років страждає на це захворювання та є живим прикладом опору важкій недузі.

[ + – ] Майкл Джей Фокс страдает болезнью Паркинсона с 1991 года Фото: Getty Images

Діагноз, який актору поставили у віці 30 років, підірвав його кар'єру: Майкл Джей Фокс майже перестав зніматися в кіно та на ТБ, переключившись на заохочення досліджень ліків від хвороби Паркінсона. У результаті він створив благодійний фонд The ​​Michael J Fox Foundation for Parkinson`s Research, який фінансує вчених, які займаються цією проблемою. Внесок Майкла Джей Фокса в дослідження хвороби Паркінсона було оцінено Каролінським інститутом у Швеції, де актор отримав звання почесного лікаря.

Гуманітарним "Оскаром" Майкла Джея Фокса нагородили на церемонії Governors Awards. Цей захід американська кіноакадемія не проводила близько трьох років. Статуетку акторові вручив його друг Вуді Гаррельсон, який назвав колегу "справжнім натхненням і прикладом".

На сцену Майкл Джей Фокс вийшов разом зі своєю дружиною Трейсі Поллан.

За словами лауреата гуманітарного "Оскара", він щиро радий, що його благодійний фонд допомагає тим, хто намагається боротися з тяжкою хворобою.

"Це несподівана честь, за яку я щиро вдячний. Мені завжди здавалося, що все, що було дано мені долею… готувало мене саме до цієї відповідальності", — зізнався Фокс.

[ + – ] Вуді Гаррельсон вручає почесний "Оскар" Майклу Джею Фоксу

Це перша нагорода, яку 61-річний актор одержав від Американської кіноакадемії.

Нагадаємо, Шон Пенн привіз свій "Оскар" в Україну.

Також Фокус писав про повернення Вілла Сміта до зйомок у великому кіно після скандалу на "Оскарі-2022".