56-летняя Синди Кроуфорд блистала перед камерами на гала-вечере в Майами

Супермодель продолжает демонстрировать роскошные образы.

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56-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд посетила 24-й ежегодный гала-концерт Best Buddies Gala в Майами.

На красной дорожке она появилась в нюдовом платье длины миди на тонких бретельках и с V-образным декольте, которое было полностью расшито пайетками. К своему образу Синди подобрала золотистые босоножки на шпильках, часы с золотым ремешком и серьги-висюльки, усыпанные мелкими бриллиантами.

У Кроуфорд была эффектная укладка, а также легкий вечерний макияж: она немного подчеркнула глаза и нанесла розовый блеск на губы.

На мероприятии супермодель получила награду Best Buddies — "Дух дружбы". Отмечается, что она присуждается тем, кто проявил истинный дух дружбы и щедрость в поддержке миссии организации по работе с людьми с нарушениями интеллекта и развития.

Известно, что на протяжении более 20 лет Синди была защитником, настоящим другом и преданным сторонником Best Buddies и его миссии по созданию более инклюзивного мира для людей с нарушениями интеллекта и развития (IDD).

Напомним, Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер вышли в свет в практических парных аутфитах.