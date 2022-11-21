56-річна Сінді Кроуфорд виблискувала перед камерами на гала-вечорі в Маямі

Супермодель демонструє розкішні образи.

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56-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд відвідала 24-й щорічний гала-концерт Best Buddies Gala у Маямі.

На червоній доріжці вона з'явилася в нюдовій сукні довжини міді на тонких бретельках і з V-подібним декольте, яке було повністю розшите паєтками. До свого образу Сінді підібрала золотисті босоніжки на шпильках, годинник із золотим ремінцем і сережки-вісюльки, посипані дрібними діамантами.

У Кроуфорд була ефектна укладка, а також легкий вечірній макіяж: вона трохи підкреслила очі й нанесла рожевий блиск на губи.

На заході супермодель отримала нагороду Best Buddies — "Дух дружби". Зазначається, що вона присуджується тим, хто проявив справжній дух дружби та щедрість у підтримці місії організації щодо роботи з людьми з порушеннями інтелекту та розвитку.

Відомо, що протягом понад 20 років Сінді була захисником, справжнім другом і відданим прихильником Best Buddies і його місії зі створення більш інклюзивного світу для людей з порушеннями інтелекту та розвитку (IDD).

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд і її чоловік Ренді Гербер вийшли у світ у практичних парних аутфітах.