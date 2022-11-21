Кендалл Дженнер прогулялась по улице без юбки

Впрочем, оригинальный наряд – это образ из последней коллекции Bottega Veneta

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27-летняя модель Кендалл Дженнер без юбки, но в колготках и свитере, прогулялась по улицам Лос-Анджелеса. Об этом пишет Daily Mail.

Образ она дополнила сумочкой, туфлями на каблуке и букетом ярко-желтых подсолнухов.

[ + – ] Кендалл Дженнер прогулялась в образе от Bottega Veneta

Оригинальный образ – это total look из коллекции Bottega Veneta Весна/Лето 2023.

Кендалл надела наряд с крошечными шортиками прямо с подиума ради фотосессии FWRD в Лос-Анджелесе.

Интересно, но сумочка, которую несла Дженнер – это новый хит Bottega Veneta, с которым уже щеголяли все селебрити, следящие за модой.

Сумка-сардинка получила свое название из-за оригинальной металлической ручки, напоминающей рыбку.

[ + – ] Кендалл Дженнер прогулялась по улице в откровенном наряде

Напомним, ранее стало известно, что Кендалл Дженнер разошлась со своим бойфрендом, баскетболистом НБА Девином Букером после двух лет отношений.

Ранее у нее были романы с певцом Гарри Стайлсом, спортсменом Беном Симмонсом и нападающим "Бруклин Нетс" Блейком Гриффином.

Девин Букер, звезда команды Phoenix Suns, так и не снялся в сериале Hulu The Kardashians. Но недавно инсайдеры сообщили, что Кендалл и Букер возобновили отношения, "решив свои проблемы".

"Они решили свои проблемы и решили, что хотят двигаться вперед и быть вместе. Девин сопровождал ее на свадьбе ее подруги Лорен на выходных в Напе, Калифорния", — сказал источник, близкий к паре.