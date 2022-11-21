Кендалл Дженнер прогулялася по вулиці без спідниці

Утім, оригінальне вбрання — це образ з останньої колекції Bottega Veneta.

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27-річна модель Кендалл Дженнер без спідниці, але в колготках і светрі, прогулялася вулицями Лос-Анджелесу. Про це пише Daily Mail.

Образ вона доповнила сумочкою, туфлями на підборах і букетом яскраво-жовтих соняшників.

[ + – ] Кендал Дженнер прогулялася в образі від Bottega Veneta

Оригінальний образ — це total look із колекції Bottega Veneta Весна/Літо 2023.

Кендалл одягла вбрання з крихітними шортиками прямо з подіуму заради фотосесії FWRD у Лос-Анджелесі.

Цікаво, але сумочка, яку несла Дженнер — це новий хіт Bottega Veneta, яким уже хизувалися всі селебріті, котрі стежать за модою.

Сумка-сардинка отримала свою назву через оригінальну металеву ручку, що нагадує рибку.

[ + – ] Кендал Дженнер прогулялася по вулиці у відвертому вбранні

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кендалл Дженнер розійшлася зі своїм бойфрендом, баскетболістом НБА Девіном Букером після двох років стосунків.

Раніше в неї були романи зі співаком Гаррі Стайлсом, спортсменом Беном Сіммонсом і нападником "Бруклін Нетс" Блейком Гріффіном.

Девін Букер, зірка команди Phoenix Suns, так і не знявся у серіалі Hulu The Kardashians. Але нещодавно інсайдери повідомили, що Кендалл і Букер відновили стосунки, "вирішивши свої проблеми".

"Вони вирішили свої проблеми і вирішили, що хочуть рухатися вперед і бути разом. Девін супроводжував її на весіллі її подруги Лорен на вихідних у Напі, Каліфорнія", — сказало джерело, близьке до пари.