Кендалл Дженнер прогулялася по вулиці без спідниці
Утім, оригінальне вбрання — це образ з останньої колекції Bottega Veneta.
27-річна модель Кендалл Дженнер без спідниці, але в колготках і светрі, прогулялася вулицями Лос-Анджелесу. Про це пише Daily Mail.
Образ вона доповнила сумочкою, туфлями на підборах і букетом яскраво-жовтих соняшників.
Оригінальний образ — це total look із колекції Bottega Veneta Весна/Літо 2023.
Кендалл одягла вбрання з крихітними шортиками прямо з подіуму заради фотосесії FWRD у Лос-Анджелесі.
Цікаво, але сумочка, яку несла Дженнер — це новий хіт Bottega Veneta, яким уже хизувалися всі селебріті, котрі стежать за модою.
Сумка-сардинка отримала свою назву через оригінальну металеву ручку, що нагадує рибку.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кендалл Дженнер розійшлася зі своїм бойфрендом, баскетболістом НБА Девіном Букером після двох років стосунків.
Раніше в неї були романи зі співаком Гаррі Стайлсом, спортсменом Беном Сіммонсом і нападником "Бруклін Нетс" Блейком Гріффіном.
Девін Букер, зірка команди Phoenix Suns, так і не знявся у серіалі Hulu The Kardashians. Але нещодавно інсайдери повідомили, що Кендалл і Букер відновили стосунки, "вирішивши свої проблеми".
"Вони вирішили свої проблеми і вирішили, що хочуть рухатися вперед і бути разом. Девін супроводжував її на весіллі її подруги Лорен на вихідних у Напі, Каліфорнія", — сказало джерело, близьке до пари.