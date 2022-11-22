Полупрозрачная блуза с обнаженной спиной. Новый образ Дуа Липы (фото)
Знаменитость поддерживает тренд на луки в стиле 2000-х.
27-летняя британская певица Дуа Липа примерила стильный полупрозрачный аутфит. Снимками в новом образе артистка косовского происхождения поделилась на своей Instagram-странице с более чем 87 млн подписчиков.
Звезда сцены позировала в черной полупрозрачной блузе с кружевным лифом под низ, юбке с откровенным вырезом на ноге и босоножках на высоком каблуке в тон основного наряда.
Волосы Дуа Липы были распущены, а к ауфиту она добавила солнцезащитные трендовые очки.
Интересной деталью нового образа знаменитости является "порезанная" задняя сторона блузы. Таким образом, Дуа Липа поддерживает тренд на образы из 2000-х. Она часто выбирает вещи, давно вышедшие из моды, и дает им шанс на вторую жизнь.
Чувством стиля Дуа Липы восхищаются ее миллионы поклонников. Артистка умеет подобрать удачные образы как для светских мероприятий, так и для будничных выходов.
"Калифорния", — подписала карусель фото Дуа Липа.
Отметим, что новый пост артистки набрал более двух миллионов лайков за сутки.
Напомним, Дуа Липа посетила прощальный концерт Элтона Джона, с которым недавно записала совместную песню.
Также Фокус писал об образе Дуа Липы, который может загипнотизировать.