Напівпрозора блуза з оголеною спиною. Новий образ Дуа Ліпи (фото)

Знаменитість підтримує тренд на луки у стилі 2000-х.

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27-річна британська співачка Дуа Ліпа приміряла напівпрозорий стильний аутфіт. Знімками в новому образі артистка косовського походження поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 87 млн підписників.

Зірка сцени позувала в чорній напівпрозорій блузі з мереживним ліфом під низ, спідниці з відвертим вирізом на нозі та босоніжках на високих підборах в тон основного наряду.

Волосся Дуа Ліпи було розпущене, а до ауфіту вона додала сонцезахисні трендові окуляри.

[ + – ] Дуа Ліпа

Цікавою деталлю нового образу знаменитості є "порізана" задня сторона блузи. Таким чином Дуа Ліпа підтримує тренд на образи з 2000-х. Вона часто обирає речі, які давно вийшли з моди, та надає їм шанс на друге життя.

Почуттям стилю Дуа Ліпи захоплюються її мільйони прихильників. Артистка вміє підібрати вдалі образи як для світських заходів, так і для буденних виходів.

"Каліфорнія", — підписала карусель фото Дуа Ліпа.

Зазначимо, що новий пост артистки набрав понад два мільйони лайків за добу.

Нагадаємо, Дуа Ліпа відвідала прощальний концерт Елтона Джона, з яким нещодавно записала спільну пісню.

Також Фокус писав про образ Дуа Ліпи, що може загіпнотизувати.