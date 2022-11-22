Хайди Клум продемонстрировала идеальный образ для новогодних корпоративов (фото)

Знаменитость посетила мероприятие со своим мужем.

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49-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум продемонстрировала идеальный брючный образ для новогодних праздников 2022/23. Снимками в новом вечернем аутфите звезда подиумов поделилась на своей Instagram-странице с более чем 10 млн подписчиков.

Звезда подиумов посетила мероприятие Disney+ в Лос-Анджелесе, где выступил Элтон Джон. Для выхода в свет Хайди Клум выбрала блестящий кружевной total-black образ – приталенный пиджак, черный топ с глубоким декольте и приталенные полупрозрачные брюки клеш. Несмотря на то, что аутфит знаменитости был темным и монохромным, с помощью сверкающих ноток он станет идеальным вариантом для празднования новогодних мероприятий.

Волосы Хайди Клум были распущены, а на лице визажисты сделали макияж с акцентом на глаза.

"Прощай, дорога с желтым кирпичом 💛🚀 @eltonjohn спасибо за выступление всей жизни", — подписала серию фото немецкая звезда подиумов.

[ + – ] Хайди Клум с мужем

Тем временем муж модели, музыкант Том Каулитц выбрал для выхода в свет черный свитер, брюки и бежевое пальто, разбавившее основной образ.

Напомним, Хайди Клум показала конфуз с брюками на мероприятии.

Также Фокус писал об откровенном образе из денима, который накануне продемонстрировала Хайди Клум.