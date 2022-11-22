Гайді Клум продемонструвала ідеальний образ для новорічних корпоративів (фото)

Знаменитість відвідала захід із своїм чоловіком.

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49-річна німецька топмодель Гайді Клум продемонструвала ідеальний штанний образ для святкування новорічних свят 2022/23. Знімками в новому вечірньому аутфіті зірка подіумів поділилася на своїй Instagram-сторінці з понад 10 млн підписників.

Зірка подіумів відвідала захід Disney+ у Лос-Анджелесі, де виступив Елтон Джон. Для виходу у світ Гайді Клум обрала блискучий мереживний total-black образ — приталений піджак, чорний топ з глибоким декольте та приталені напівпрозорі штани кльош. Попри те, що аутфіт знаменитості був темним та монохромним, за допомогою блискучих ноток він стане ідеальним варіантом для святкування новорічних заходів.

Волосся Гайді Клум було розпущене, а на обличчі візажисти зробили макіяж з акцентом на очі.

"Прощавай, дорого з жовтою цеглиною 💛🚀 @eltonjohn дякую за виступ всього життя", — підписала серію фото німецька зірка подіумів.

[ + – ] Гайді Клум з чоловіком

Тим часом чоловік моделі, музикант Том Каулітц обрав для виходу чорний светр, штани та бежеве пальто, яке розбавило основний образ.

Нагадаємо, Гайді Клум показала конфуз із штанами на заході.

Також Фокус писав про відвертий образ з деніму, який напередодні продемонструвала Гайді Клум.