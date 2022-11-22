Умер актер, сыгравший Майкла Майерса в оригинальном ужастике "Хэллоуин"

Джеймс Уинберн был известным голливудским каскадером, который появлялся во многих известных фильмах.

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В 85 лет скончался известный голливудский каскадер Джеймс Уинберн, исполнитель роли Майкла Майерса в оригинальном фильме 1978 года и был в продолжении 1981 года "Хэллоуин II". Об этом пишет TMZ.

Интересно, но в первом фильме "Хэллоуин" Майкла Майерса играли сразу шесть актеров. Официально – главную роль исполнил Ник Кастл, но в течении фильма появлялись еще пять актеров. Так, Уинберну достался эпизод, когда доктор Лумис выстрелил в него шесть раз и заставил его упасть с балкона.

[ + – ] Трейлер фильма "Хэллоуин"

Джеймс вернулся в роли психопата Майкла Майерса в сиквеле 1981 года "Хэллоуин 2".

Также он ставил трюки в фильмах "Побег из Нью-Йорка", "Трон", "Чарли Чан и проклятье королевы драконов" и многих других.

Сообщается, что Джеймс Уинберн скончался в эти выходные из-за неизвестной проблемы со здоровьем.

Напомним, также стало известно, что скончался последний актер, сыгравший в культовом фильме "Унесенные ветром".

Микки Кун, сыгравший Бо Уилкса, умер в возрасте 90 лет. В картине с Вивьен Ли и Кларком Гейблом он появился в возрасте шести лет. А в кино начал сниматься, когда ему было всего два года.

А в этом году вышел 15 фильм франшизы "Хэллоуин" – "Хэллоуин заканчивается". В нем к роли Лори Строуд вернулась Джейми Ли Кертис, которая исполнила главную роль в первом фильме про маньяка Майка Майерса.