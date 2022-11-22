Помер актор, який зіграв Майкла Маєрса в оригінальному фільмі "Геловін"

Джеймс Вінберн був відомим голлівудським каскадером, який з'являвся у багатьох відомих фільмах.

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У 85 років помер відомий голлівудський каскадер Джеймс Вінберн, виконавець ролі Майкла Майєрса в оригінальному фільмі 1978 року і був у продовженні 1981 року "Геловін II". Про це пише TMZ.

Цікаво, але у першому фільмі "Геловін" Майкла Майєрса грали відразу шість акторів. Офіційно — головну роль виконав Нік Кастл, але протягом фільму з'являлося ще п'ять акторів. Так, Вінберну дістався епізод, коли лікар Луміс вистрілив у нього шість разів і змусив його впасти з балкона.

[ + – ] Трейлер фільму "Геловін"

Джеймс повернувся в ролі психопата Майкла Маєрса у сіквелі 1981 року "Геловін 2".

Також він ставив трюки у фільмах "Втеча з Нью-Йорка", "Трон", "Чарлі Чан та прокляття королеви драконів" та багатьох інших.

Повідомляється, що Джеймс Вінберн помер у ці вихідні через невідому проблему зі здоров'ям.

Нагадаємо, також стало відомо, що помер останній актор, який зіграв у культовому фільмі "Віднесені вітром".

Міккі Кун, який зіграв Бо Вілкса, помер у віці 90 років. У картині з Вів'єн Лі та Кларком Гейблом він з'явився у віці шести років. А в кіно почав зніматися, коли йому було лише два роки.

А цього року вийшов 15 фільм франшизи "Геловін" — "Геловін закінчується". У ньому до ролі Лорі Строуд повернулася Джеймі Лі Кертіс, яка виконала головну роль у першому фільмі про маніяка Майка Маєрса.