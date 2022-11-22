Голливудская актриса Вера Фармига включила на концерте звук воздушной тревоги и крикнула "Слава Украине!"

Актриса является вторым ребенком из семи детей эмигрантов из Украины.

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Американская актриса и певица украинского происхождения 49-летняя Вера Фармига во время концерта в США включила звук воздушной тревоги. В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала фрагмент выступления в Нью-Йорке.

"Мы против политиков, поддерживающих войну! Мы будем протестовать! Будем протестовать!", – сказала Фармига со сцены. И добавила по-украински: "Слава Украине!". Из зала кто-то из зрителей выкрикнул: "Героям слава!"

Ранее голливудская звезда озвучила седьмой эпизод об истории семьи, выжившей после ракетного удара по торговому центру в Кременчуге. В сериале все истории реальны и взяты из интервью, записей и личных блогов.

Известная американская актриса Вера Фармига, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус", второй ребенок из семи детей эмигрантов из Украины. До шести лет она говорила исключительно на украинском языке, английского не знала. Окончила украинскую греко-католическую школу в Нью-Йорке и посещала украинский фольклорно-танцевальный ансамбль Syzokryli.

Напомним, в начале августа 2022 в Киев прибыла голливудская звезда Джессика Честейн.

Позже она поделилась впечатлениями от поездки. Актриса призналась, что только через месяц после визита переосмыслила все увиденное и услышанное.