Голлівудська акторка Віра Фарміґа вмикнула на концерті звук повітряної тривоги та крикнула "Слава Україні!"

Акторка є другою дитиною із семи дітей емігрантів з України.

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Американська акторка та співачка українського походження 49-річна Віра Фарміґа під час концерту у США вмикнула звук повітряної тривоги. У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікувала фрагмент виступу в Нью-Йорку.

"Ми проти політиків, які підтримують війну! Ми протестуватимемо! Будемо протестувати!" — сказала Фарміґа зі сцени. І додала українською: "Слава Україні!". Із зали хтось із глядачів вигукнув: "Героям слава!"

Раніше голлівудська зірка озвучила сьомий епізод про історію сім'ї, яка вижила після ракетного удару по торговому центру в Кременчуці. У серіалі всі історії реальні та взяті з інтерв'ю, записів та особистих блогів.

Відома американська акторка Віра Фарміґа, номінантка на премії "Оскар" і "Золотий глобус", друга дитина із семи дітей емігрантів з України. До шести років вона говорила виключно українською мовою, англійської не знала. Закінчила українську греко-католицьку школу в Нью-Йорку та відвідувала український фольклорно-танцювальний ансамбль Syzokryli.

Нагадаємо, на початку серпня 2022 року в Київ прибула голлівудська зірка Джессіка Честейн.

Згодом вона поділилася враженнями від поїздки. Акторка зізналася, що лише через місяць після візиту переосмислила все побачене та почуте.